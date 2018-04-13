Asya borsalarının nabzı

Çin'de martta bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 2,7 azalırken, ithalat yüzde 14,4 arttı. İhracatın yüzde 11,8'lik artış beklentilerine karşın gerilemesi ve ithalattaki yükselişin piyasa öngörülerinin altında kalması sonrasında ülke mart ayında dış ticaret açığı verdi.

TİCARET AÇIKLARI

Ülkede dış ticaret açığı martta 4,98 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Piyasada ülkenin martta 27,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vereceği öngörülüyordu. Açıklanan veriler sonrasında, Şanghay bileşik endeksi 3.155,5 puana kadar gerilerken, kapanışa doğru yüzde 0,6 azalışla 3.160,01 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki güçlenmeden bulduğu destekle 21.750 direncini aşmasının ardından, günü yüzde 0,6 artışla 21.778,74 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 107,6 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi ve kapanışta 2.455,07 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.304,13 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı primle 30.838,31 puanda seyrediyor.