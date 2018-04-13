Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > BP’nin küresel projelerinde aslan payı Türkiye’nin

’nin küresel projelerinde aslan payı ’nin

BARIŞ ERGİN
BARIŞ ERGİN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
BP’nin küresel projelerinde aslan payı Türkiye’nin
'nin tüm dünyadaki stratejik öneme sahip projelerinde en yüksek payın 'de olduğunu belirten BP Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu CEO'su Tufan Erginbilgiç, "Bunların bir tanesi BTC Petrol Boru Hattı, diğeri ise şu anda inşa edilmekte olan projesi. Güney Gaz Koridoru projesi 40 milyar dolarlık dev bir proje. Bu koridorun en önemli bileşenlerinden biri, Türkiye'de inşa edilen (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı). Şah Deniz 2'nin de en büyük hissedarı ve işletici ortağıyız" dedi. TANAP boru hattında yüzde 12'lik pay sahibi olduklarını vurgulayan Erginbilgiç, "Birkaç yıl içinde Güney Gaz Koridoru projesi gerçekleşmiş olacak ve bu sayede doğalgazı tarihte ilk defa Avrupa'ya gönderilmiş olacak. Türkiye'nin buradaki rolü çok önemli. Türkiye'nin gaz açısından etrafındaki ülkelere bakarsanız daha fazla gaz gelmesini bekliyoruz" dedi.

YENİ HAVALİMANI'NA TALİP
Erginbilgiç "TANAP boru hattının tamamlanmasının ardından harekete geçecek olan Güney Gaz Koridoru ile Hazar Denizi'nden Türkiye'ye yıllık 6 milyar metreküp, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ise yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz aktarılması öngörülüyor. Tüm bunlar, Türkiye'nin enerji kavşağı rolünü daha da güçlendirecek" dedi. İstanbul'da inşası devam eden Yeni Havalimanı ile ilgilendiklerini belirten Erginbilgiç, hem yatırımcı hem işletmeci olarak fırsat kolladıklarını söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BP’nin küresel projelerinde aslan payı Türkiye’nin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN