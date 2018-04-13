Endüstriyel yapılardan yeni yaşam alanlarına

Endüstriyel yapı sektöründe 22 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin pek çok yerinde projelere imza atan Ceylan İnşaat, 2011 yılında girdiği konut sektörüyle de bölgede modern yaşam alanları inşa etmeye başladı. Ceylan İnşaat sahiplerinden Ali Özdemir, Belen'de Ceylan Panorama projesini hayata geçirdiklerini, tamamı deniz manzaralı ve üç tarafı ormanlarla çevrili lokasyonda 36,5 dönüm alanın 28,5 dönümünü yeşil alan ve sosyal donatılara ayırdıklarını söyledi.

PANORAMA VİLLALARI

Çocuk oyun alanları, 2 açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, kafeteryalar, basketbol-voleybol sahası, ticari işyerleri, açık otopark olarak düzenlenen Ceylan Panorama Villaları ve Ceylan Panorama Konutları, farklı seçenekler arayanlara hitap ediyor. Panorama Villaları kısmında 15 bahçeli bağımsız villa, 22 bahçe dubleksi, 12 çatı dubleksi ve 10 çatı tripleksi yer alıyor. Panorama Konutları ise 4 blokta 107 adet 3+1 daireden oluşuyor.



CEYLAN CEZAYİR'DE

Denizciler'de hayata geçirilen Ceylanpark Sitesi'nde ise 3. etap çalışmaları devam ediyor. 361 daireden oluşan sitede tüm sosyal altyapılarıyla birlikte 259 daire tamamlanarak satışa sunuldu. Öte yandan Türk sanayicileri tarafından bugüne kadar yurt dışında yapılan en büyük ikinci yatırım olan Cezayir'in en büyük demir çelik yatırımında da Ceylan İnşaat imzasıyla 220 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.