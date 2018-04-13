Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 357.917.938 Türk Hava Yolları 347.766.805 Garanti Bankası 253.744.099 Koza Altın 189.089.792 Doğan Holding 119.808.607 Koza Madencilik 107.119.251 Kardemir (D) 106.826.814 İş Bankası (C) 66.625.155 Sasa Polyester 61.012.528 Ereğli Demir Çelik 53.222.024 Akbank 50.410.952 Petkim 48.650.652 Emlak Konut GMYO 44.686.700 Karsan Otomotiv 35.916.610 Koç Holding 33.527.877 Vestel 33.330.645 Vakıflar Bankası 32.653.301 Tüpraş 31.154.538 ASELSAN 31.030.868 Yapı ve Kredi Bank. 28.366.508

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)