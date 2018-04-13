Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|357.917.938
|Türk Hava Yolları
|347.766.805
|Garanti Bankası
|253.744.099
|Koza Altın
|189.089.792
|Doğan Holding
|119.808.607
|Koza Madencilik
|107.119.251
|Kardemir (D)
|106.826.814
|İş Bankası (C)
|66.625.155
|Sasa Polyester
|61.012.528
|Ereğli Demir Çelik
|53.222.024
|Akbank
|50.410.952
|Petkim
|48.650.652
|Emlak Konut GMYO
|44.686.700
|Karsan Otomotiv
|35.916.610
|Koç Holding
|33.527.877
|Vestel
|33.330.645
|Vakıflar Bankası
|32.653.301
|Tüpraş
|31.154.538
|ASELSAN
|31.030.868
|Yapı ve Kredi Bank.
|28.366.508
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)