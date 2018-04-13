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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması belli oldu. En fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senetleri aşağıdaki gibi sıralandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 13:56
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Halkbank357.917.938
Türk Hava Yolları347.766.805
Garanti Bankası253.744.099
Koza Altın189.089.792
Doğan Holding119.808.607
Koza Madencilik107.119.251
Kardemir (D)106.826.814
İş Bankası (C)66.625.155
Sasa Polyester61.012.528
Ereğli Demir Çelik53.222.024
Akbank50.410.952
Petkim48.650.652
Emlak Konut GMYO44.686.700
Karsan Otomotiv35.916.610
Koç Holding33.527.877
Vestel33.330.645
Vakıflar Bankası32.653.301
Tüpraş31.154.538
ASELSAN31.030.868
Yapı ve Kredi Bank.28.366.508

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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