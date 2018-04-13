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Haftanın son gününde döviz sakinledi

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/ güne 4.1135 seviyesinden başladı. /TL ise 5.0745'ten işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:24
Haftanın son gününde döviz sakinledi

Dolar/ zirveden geri çekilmeye başladı. Önceki gün 4,19'ün üzerine çıkarak rekor kıran kur, 'ın 'ye yönelik müdahalenin uzak bir tarihte uygulanabileceği mesajı ve Başkanı Çetinkaya'nın ilave sıkılaştırma açıklamasının etkisiyle 4,10'un altına indi.

"RİSKLER AZALIRSA KURDA DA DÜZELME OLUR"

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL güne 4.1135 seviyesinden başladı. /TL 5.0745'ten işlem görürken, euro/dolar 1.2328'de yer aldı. Brent petrol 72.00, altının ons fiyatı da 1340.65 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik gündem sakinken politik ve jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, risklerde azalma oluşursa kurda aşağı yönde güçlü bir düzeltme hareketi başlayabileceğini düşünüyor.

piyasalar
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Haftanın son gününde döviz sakinledi
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