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'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ihaleleri

'daki iki sahada jeotermal kaynak arama ruhsatı ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale açıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:18
Isparta'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ihaleleri

İdaresinin konuya ilişkin ilanı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, merkezde bulunan 400 hektarlık ve bin 600 hektarlık iki alana jeotermal kaynak arama ruhsatı ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmesi için açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

İHALE 24 NİSAN SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların ihalesi, 24 Nisan Salı günü saat 11.00 ve 11.15'te Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 250 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 7 bin 500 lira olarak belirlenen iki sahanın ihalesi için istekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim edebilecek.

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Isparta'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ihaleleri
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