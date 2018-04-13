İTSO üyelerine 5 yıldızlı hizmet

Bir asrı aşkın zamandır faaliyette olan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), resmi olarak kurulduğu 1920 yılından bu yana üyelerine verdiği hizmeti, 2012 yılında akreditasyon aşamalarını tamamlayarak 5 yıldızlı olarak sürdürüyor. İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, üyelerine eksiksiz hizmet vermenin yanı sıra eğitim faaliyetlerini de önemsediklerini söyledi.

KADIN İSTİHDAMI

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin temelinde İTSO'nun emeği olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda iki adet AB projesi hayata geçirdik. Bu sayede turizm sektöründe kadın istihdamı desteklenmiş ve demir çelik sektöründe istihdam edilmek üzere dış ticaret uzmanları yetiştirilmiştir. 'İskenderun'da Engeller Kalkıyor' projesinin de bölgemize birçok açıdan fayda sağladığına inanıyoruz" dedi.

ADAPTASYON PROJESİ

Hatay'da 400 binin üzerinde Suriyelinin yaşadığını vurgulayan Yılmaz şunları söyledi: "Onların ülkemize adapte olabilmeleri gerekiyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Alman Kalkınma Kuruluşu SEQUA ile bir proje geliştirdik. Suriyeli misafirlerimize olduğu kadar, mesleği olmayan Türk vatandaşlarımıza da çeşitli yeterlilikler kazandırılacak olan bu projenin uygulama giderleri Alman Kalkınma Kuruluşu olan SEQUA tarafından karşılanacak."