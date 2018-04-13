Kesintisiz eğitim için Vakıf Emeklilik’ten güvence

Vakıf Emeklilik, müşterilerine sunduğu yenileme garantili Vakıf Eğitim Sigortası ile hayatta başlarına gelebilecek risklere karşı çocuklarının eğitim hayatını garanti altına alıyor. 30 yıla kadar ihtiyaç duyulan eğitim süresini ve eğitim giderine karşılık gelen teminat tutarını sigortalının belirlemesine imkân tanıyor. Taksitli ödeme seçeneği ve her yıl yenilenen poliçesi sayesinde uzun süre devam edecek poliçeye ödeme kolaylığı sunan Vakıf Emeklilik, poliçe başlangıcında sigortalıdan sadece bir kereye mahsus sağlık beyanı alıyor. Eğitim sigortasının yenileme garantili olması özelliğiyle devam eden yıllarda beyan alınmasına gerek kalmıyor. Ayrıca sigortalı ödediği primleri; aylık brüt ücretinin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gelir vergisi matrahından düşerek, vergi avantajından da yararlanabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU