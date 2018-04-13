Mavi Belge’nin önceliği ortak hizmet kalitesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek için sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında yetkilendirilen Mavi Belge Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti., 38 meslek için sınav ve belgelendirme faaliyetleri düzenliyor. Genel Müdürlüğü İskenderun'da bulunan şirket, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çorlu, Gaziantep ve Kahramanmaraş irtibat ofisleri ve sınav alanlarıyla, aynı hizmet kalitesini sağlamayı hedefliyor.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ

Mavi Belge Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Keskin ve Murat Ünal, yetkili oldukları tekstil, metal, inşaat, makine, toplumsal ve kişisel hizmetler ile metalürji alanlarındaki toplam 38 meslek için sınav düzenlediklerini söylediler. Ahmet Keskin, "Sınavlarımızı bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde TS EN ISO/ IEC 17024 kalite güvencesi altında ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yayınladığı ulusal yeterliliklerine uygun yapmaktayız" dedi.

NEDEN ZORUNLU

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle bazı mesleklere belge zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Murat Ünal da, "Kanuna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. Bu nedenle bazı meslek kollarında yeterlilik belgesi alınması gerekiyor" dedi.