Tarım sigortasında büyüme devam ediyor

Tarsim, bu yıl da büyümeye devam ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında, ülke genelinde tüm tarım
sigortası branşlarında sigortalanan tarımsal varlık bedelinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artış ile 19 milyar liraya yükseldiği kaydedildi. Toplam prim üretimi %15 artışla 1.2 milyar liraya, sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi %33 artışla 748 bin adede, poliçe adedi 1.2 milyon adede ve sigortalı alan 17 milyon dekara ulaştı. Açıklamada ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ve hayvan hayat sigortaları ile ilgili şu bilgiler yer aldı: "Geçtiğimiz yıl sadece buğday ürününde uygulamaya alınan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, 2018 yılı ekilişleriyle ilgili olarak buğday ile birlikte arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve bu ürünlerin tohumluklarına da teminat verilmeye başlandı. Bu ürünler, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabiliyor ve çeşitli indirim olanaklarının yanı sıra devletimiz üreticimizin primine %60 oranında destek sağlıyor." EN ÇOK POLİÇE TANZİMİ SİVAS'TA
Tarsim
tarafından yapılan açıklamada, üreticinin sigortaya olan ilgisinin büyüdüğü ve kesilen poliçe sayısının hızla arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bu yılı değerlendirdiğimizde, 69 ilin 444 ilçesindeki 6.300'ün üzerindeki köyde 83 bin adet poliçe tanzim edilmiştir. Geçen yıl ile mukayese edildiğinde %21'lik artış yaşanmıştır. Ayrıca 1.4 milyon dekar alan sigortalanmış olup, en çok poliçe tanzim edilen iller sırasıyla Sivas
, Ankara, Kütahya
, Kahramanmaraş
, Eskişehir
ve Afyon olmuştur. Bu durum üreticimizin sigortayı benimsediğini, ilginin bir önceki yıla göre arttığını ortaya koymaktadır."