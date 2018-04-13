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Türk balığı 70 ülkenin sofralarında

Denizlerdeki avlanma sezonunun kötü geçmesine rağmen 70 ülkeye ı gerçekleştirmeyi başaran , yılın ilk 3 ayında 233 milyon dolar elde etti. Su ürünleri ihracatında ilk sırayı 41 milyon dolarla alırken, bu ülkeyi ve izledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 17:27
Türk balığı 70 ülkenin sofralarında

Ege ve Hayvansal Mamuller çıları Birliği Başkanı Kızıltan, "Yaklaşık 10 yıl önce 20 ülkeye su ürünleri ihracatı yaparken şu anda bu 70 ülkeye yükseldi. Su ürünleri üretimindeki artışa bağlı olarak yukarı doğru bir tırmanış söz konusu. Bu yılki hedefimiz olan milyar doları itibarıyla yakalayacağımızı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

İHRACAT YÜZDE 28 ARTTI

'nin su ürünleri ihracatı, bu yılki avlanma sezonunun genel olarak kötü gitmesine rağmen yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 233 milyon dolara ulaştı.

Yerel kaynakların Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin su ürünlerindeki ihracatı, 2017 yılının ilk 3 ayında 197 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son zamanlarda Türkiye'nin su ürünleri alanındaki rakip ülkelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve üretim rakamlarının artmasıyla ihracat da buna paralel olarak yükseldi.

İLK 3 AYDA 233 MİLYON DOLAR

Türkiye, denizlerdeki avlanma sezonunun genel olarak kötü gitmesine rağmen deniz, kültür ve tatlı su balıklarını 70 ülkeye satarak 2018'in ilk 3 ayında 233 milyon dolar elde etti.

İhracatta ilk sırayı 41 milyon dolarla alırken bu ülkeyi 26 milyon dolarla , 24 milyon dolarla izledi. Dünyanın 5 kıtasında sofralarda yer bulan Türk balığında en çok tercih edilen tür ise levrek ve çipura oldu.

20 ÜLKEDEN 70 ÜLKEYE

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda hava kargoyla yapılan balık ihracatında artış yaşandığını, yaklaşık 40 ülkeye hava kargoyla balık gönderdiklerini belirtti.

"Yaklaşık 10 yıl önce 20 ülkeye su ürünleri ihracatı yaparken şu anda bu 70 ülkeye yükseldi." diyen Kızıltan, Türkiye'nin gerek çiftliklerde gerekse denizlerinde tutulan balığın Avrupa'nın bütün lüks restoranlarında ve market raflarında yer aldığına değindi.

"YUKARI BİR TIRMANIŞ SÖZ KONUSU"

Kızıltan, "Su ürünleri üretimindeki artışa bağlı olarak yukarı doğru bir tırmanış söz konusu. Bu yıl ki hedefimiz olan milyar doları mayıs ayı itibariyle yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

İhracatın artması için ve tanıtımların çok önemli olduğunu vurgulayan Kızıltan, dünya genelinde su ürünleri alanında bütün büyük fuarlara katıldıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yaptığı 10 ülke şöyle:

ÜLKEİHRACAT (DOLAR)
Hollanda41 Milyon
İtalya26 Milyon
Japonya24 Milyon
Almanya17 Milyon
Yunanistan15 Milyon
İngiltere14,5 Milyon
İspanya12,5 Milyon
Rusya12 Milyon
ABD11 Milyon
Lübnan8,5 Milyon

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Türk balığı 70 ülkenin sofralarında
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