‘Türkiye üzerine senaryo yazanlar dersini alacak’

Vakıfbank, 64'üncü kuruluş yıldönümünde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı törende İstanbul Ümraniye'deki yeni Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin açılışını yaptı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu da katıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, törende yaptığı konuşmada Türkiye için Vakıfbank'ın özel bir yeri olduğunu söyledi.

DEVLETİMİZE BAĞLIYI Z

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, devletlerin geçmişte orduları kadar; bugün ise ekonomileri kadar güçlü olduğunu vurgularken, "Ülkemiz üzerinde senaryo yazmaya çalışan gafiller tarihte olduğu gibi bugün de dersini alacaktır. Bize gösterilen hedeflere var gücümüzle yürümekteyiz. Güçlü Türkiye'nin lider bankası olma vizyonumuzun bir parçası olarak yeni bir yerleşkeye ihtiyacımız vardı. Bunun için hızla karar aldık, harekete geçtik" şeklinde konuştu. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan da Türkiye'nin 16 yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm geçirerek büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi. "Artık yeni ve lider bir Türkiye var" diyen Özcan, Vakıfbank'ın da bu değişimin içinde olduğunu kaydetti.