Döviz kurundaki artış ne anlama geliyor?

İŞTE MEVLÜT TATLIYER'İN YAZISINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR...

Geçtiğimiz günlerde dolar ve avro sırasıyla 4 TL ve 5 TL'nin üzerine çıkarak dikkatleri önemli ölçüde üzerlerine çekti ve birçok insanı da endişelendirdi. Fakat en başta belirtmek gerekir ki döviz kurunda yaşanan son hareketlenmelerin arkasında büyük oranda küresel faktörler bulunmaktadır ve Brezilya gibi ülkelerde de döviz kurunda benzer düzeylerde artışlar yaşanmıştır. Yine görünürdeki dolar kuru -bir açıdan- tarihinde ilk defa 4 TL'nin üzerine geçtiğimiz günlerde çıkmış olsa da reel kur aslında çok uzun zamandır zaten 4 TL'nin çok üzerindedir.



BU FİNANSAL SPEKÜLASYONLAR NETİCESİNDE...

Türkiye'de son 1.5 yıl içinde (Kasım 2016-Ocak 2017-Ekim/ Kasım 2017 olmak üzere) üç önemli finansal spekülasyon (saldırı) yaşandı. Bu finansal spekülasyonlar neticesinde Türk lirası önemli düzeyde değer yitirdi ve döviz kuru uzun bir süre boyunca oldukça dalgalı bir seyir izledi.

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