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ve petroldeki dalgalanma geçici

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Döviz ve petroldeki dalgalanma geçici
Maliye Bakanı , birkaç haftadır küresel piyasalarda Suriye ile ilgili gelişmeler nedeniyle petrol ve fiyatlarının dalgalandığını belirterek, "Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi. Türkiye'nin bu dalgalanmalardan etkilenmeyeceğine işaret eden Ağbal, "Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon oluşturmak alışık olduğumuz bir şey. Türkiye ekonomisi üzerine birtakım çevreler bunu öteden beri yapıyor, 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası Moody's'in durduk yere not düşürmesi, arkasından ekonomiye operasyon yapmalarını yaşamadık mı? Kimse endişe etmesin" diye konuştu.
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Döviz ve petroldeki dalgalanma geçici
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