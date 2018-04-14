Döviz ve petroldeki dalgalanma geçici

Maliye Bakanı Naci Ağbal
, birkaç haftadır küresel piyasalarda Suriye ile ilgili gelişmeler nedeniyle petrol ve döviz
fiyatlarının dalgalandığını belirterek, "Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi. Türkiye'nin bu dalgalanmalardan etkilenmeyeceğine işaret eden Ağbal, "Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon oluşturmak alışık olduğumuz bir şey. Türkiye ekonomisi üzerine birtakım çevreler bunu öteden beri yapıyor, 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası Moody's'in durduk yere not düşürmesi, arkasından ekonomiye operasyon yapmalarını yaşamadık mı? Kimse endişe etmesin" diye konuştu.