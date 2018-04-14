Ege Yapı’dan 302 milyonluk yatırım

Ege Yapı'nın Emlak Konut GYO güvencesiyle, İstanbul Yedikule Hisarı'nın yanında 302 milyon TL'lik yatırımla inşa edeceği Cer İstanbul projesi satışa çıkıyor. 148 bağımsız birimden oluşacak Cer İstanbul'un 24 ayda teslim edilmesi hedefleniyor. Tarihi Yarımada'nın güneybatısında yer alan 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek projede metrekare fiyatları 11 bin TL'den başlıyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, kıymetli bir bölgede gerçekleşecek olan Cer İstanbul ile İstanbul'a hak ettiği gibi tarihi mirasımızla modern estetik anlayışını entegre edecekleri bir eser sunmak istediklerini kaydetti. Sektörde yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu anlatan Kurum, "Doğru yerlerde, doğru fiyatlandırma ile geliştirilen hiçbir projenin satış ve kâr potansiyeli anlamında başarısız olacağına inanmıyoruz" mesajı verdi.

'PROJEYE SANAT ESERİ GİBİ YAKLAŞIYORUZ'

EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı ise Cer İstanbul Projesi'ne şehre hediye edecekleri bir sanat eseri gibi yaklaştıklarını belirterek, "Bu proje, açıkladığımız 2.5 milyar TL'lik yatırım zincirimizin üçüncü halkasıdır" değerlendirmesinde bulundu.