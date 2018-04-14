Londra çetesine fren

Türkiye ekonomisi üzerinde kriz algısı oluşturma operasyonlarını düzenleyen Londra çetesinin borsadaki en önemli silahı olan açığa satışları çeki düzene sokmak için tarihi bir adım atılıyor. Borsa İstanbul
, ödünç alınan hisseler üzerinden virman yoluyla yapılan işlemlerde yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. PİYASAYI BOZUYORLAR
Yeni düzenlemeler, daha çok yabancı kurumsal yatırımcıların tercih ettiği ve küçük yatırımcıyı rahatsız eden, ödünç hisselerin virmanıyla piyasa fiyatlamalarını etkileyen açığa satışları azaltmayı hedefliyor. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ
ödünç işlemler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Elinde hissesi olmayan 3 aylığına hisse ödünç alıyor, takasla virman yapıyor, piyasayı düşürüp kâr ediyor bu piyasadaki dengeleri bozuyor" dedi. BİLDİRİM YAPILACAK
Ödünç alınan hisseyle işlem yapılması durumunda, bunun fiyat bozucu etkisini sınırlandırmak ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesini sağlamak gerektiğini ifade eden Himmet Karadağ, "İlk önce bu bilginin paylaşılmasını, sonrasında işlem yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz ve bu amaçla neler yapabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. LONDRA'DA BİLE YOK
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Londra'da işlem gören hisseleri olduğuna dikkat çekerek, Londra'da bu tip işlemler yapmanın mümkün olmadığını, Türkiye'de bu düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. ANALİSTLER MEMNUN
Yabancı yatırımcıların ellerinde olmayan hisseleri ödünç alıp açığa satış yaparak piyasayı düşürdüğünü belirten GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Bu tür işlemlerin bilgisi artık önden paylaşılacak, bu şekilde de piyasa bozucu işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Olumlu bir adım olarak değerlendirmek lazım" dedi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da düzenleme ile açığa satışın zorlaşacağını söyledi.