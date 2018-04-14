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Londra çetesine fren Borsayı düşürmek için, ellerinde olmayan hisseleri ödünç alıp açığa satış yapan yabancılar artık istedikleri gibi at koşturamayacak. Ödünç hisselerle yapılan işlemler önceden bildirilecek

Giriş Tarihi: 14.4.2018