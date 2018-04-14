Oyuncak kara listesi yayımlanacak

?Hükümet çocuk oyuncakları, kırtasiye, tekstil, ayakkabı, temizlik ürünleri gibi ürünlere yaptığı denetimleri 'online' ortama taşıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, temmuzda www.güvensizürün. gov.tr'yi hayata geçirecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Vatandaşların hangi ürünlerin güvenli ya da güvensiz olduğunu, firmalarını görmek için de bu sitelere girmelerini istiyoruz" dedi.

GÜVENSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

?Bakan Tüfenkci, ürün güvenliğine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Tüfenkci, "Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüyen ürün güvenliği noktasında yeni bir çalışma var. Bakanlığımızın yetki ve sorumluluğu alanı içerisinde denetimlerde arkadaşlarımız çok büyük bir başarı oranı yakaladılar. 2017'de oyuncaklarda yapılan denetimlerde 53 bin 379 adet oyuncak, 1 milyon 14 bin 526 tekstil ürünü, 76 bin 246 ayakkabı, 123 bin 203 deterjan, kuvvetli asit ve baz içeren temizlik ürünü denetime tabi tutuldu. Güvensizlik oranı binde 35'e indi. Hem ithalat aşamasında hem sahada bizzat giderek denetliyorlar. Kırtasiyede de aynı şekilde" diye konuştu.

ÇOCUKLARI İLGİLENDİRİYOR

"Tekstil sektöründeki, oyuncak, kırtasiye, deterjan ürünleri grubundaki firmaları da belirli periyotlarla arkadaşlarımız topluyor" diyen Tüfenkci, şöyle konuştu: "Hangi maddelerin zararlı olduğu, hangi oranlarda kullanılması gerektiği gibi konularda eğitime tabi tutuyorlar. Onlar da bu eğitimler sonucunda gerçekten dikkat ediyorlar. Ben bunu tüketiciler noktasında önemsiyorum. Denetlenen ürünlerin büyük bir kısmı da küçük çocukları yakından ilgilendiriyor." Hayata geçirecekleri yeni uygulama hakkında da bilgi veren Tüfenkci, "www.güvensizürün.gov.tr'yi kuruyoruz. Bu sene haziran, en geç temmuz ayı içerisinde hayata geçireceğiz. Bakanlığımızca güvensizliği tespit edilen ürünlerin burada bildirimleri yapılacak, dileyen kamu kurumları sisteme veri girişi yapabilecek" ifadelerini kullandı. Gümrük Bakanı Tüfenkci, sistem üzerinden firma isimlerini de yayımlayacaklarını söyledi.