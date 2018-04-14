TUSAŞ mühendis ordusu kuruyor

Süper teşvik programından 4 milyar 817 milyon liralık destek alan TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), Türkiye'yi yeni nesil milli muharip uçağı alanında dünyanın ilk 5 ülkesi arasına çıkaracak. Uzun süredir projeyle ilgili çalışmalar yapan şirket, teşvik sonrası eli daha da güçlendiği için hızlı hareket etmeye başladı. Motor çıkış ısısını azaltarak düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojiye sahip dünyanın en gelişmiş uçak sistemi için kolları sıvayan şirket, uçaktaki yazılımdan donanımına kadar her aşamayı milli teknolojiyle yapacak.

11 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Dünya çapında ve üst düzey tecrübede 200 mühendisi transfer etmeyi hedefleyen TUSAŞ, şimdiden 10 Türk mühendisi bünyesine dahil etti. 3 bin 200 kişiye doğrudan ve 11 bin 200 kişiye de dolaylı istihdam sağlayacak olan proje ile ilgili bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, "Bu proje, beşinci nesil savaş uçağı üretimi için başlatıldı. Bu tarz uçaktan ABD'nin F22 ve F35'i, Çinlilerin J20'si ve Ruslar'ın uçağı var. Şu anda Güney Kore ve Japonlar da bu konu üzerinde çalışıyor. Projemizin tamamlanmasıyla biz de dünyada birkaç ülkeden birisi olacağız. Milli muharip uçağı projesinin teslimi 2029'da, tamamen bitirilmesi ise 2030'da olacak. Dolayısıyla hızlı yürümesi gereken bir proje. Yani 13 değişik sektörde dünyanın en iyilerinden birisi olmamız gerekiyor. Malzeme, yazılım gibi alanlarda en iyisi olmak zorundayız" dedi. Sadece MMU için 3 binin üzerinde mühendisin çalışması gerektiğini söyleyen Kotil, "Şu anda bu sayıyı 300'e kadar getirdik. Teşvik sonrası kısa zamanda mühendis açığımızı hızla kapatacağız. TUSAŞ'ta halen çalışan 2 binin üzerinde mühendisimiz var. Bunu da 10 bine çıkaracağız" diye konuştu.

TASARIMI KENDİMİZ YAPIYORUZ

Projenin Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın olduğunu ve kendilerinin ana sözleşmeyi 5 Ağustos 2016'da imzaladıklarını belirten Kotil, "Başta ana yüklenici TAI-TUSAŞ olmak üzere, proje kapsamında görev alan tüm paydaşlar ile birlikte heyecanla çalışmalar artırılarak sürdürülüyor. TAI ile İngiliz BAE Systems arasında MMU geliştirmesine yönelik Ana İlkeler Sözleşmesi 28 Ocak 2017 tarihinde imzalandı. Biz uçağın tüm tasarımını kendimiz yapıyoruz. Şu anda 600'den fazla stajyer mühendis aldık. Avrupa'da çalışan mühendisler geliyor. Doktora yapmış ve büyük şirketlerde çalışmış Türk mühendisler bu proje için geliyor. Şu ana kadar 10 kişi geldi. BAE Systems'in de 100 mühendisi çalışacak" dedi

MOTOR İÇİN DE TEŞVİK OLABİLİR

Kotil , teşvik programının çok üst düzey uzmanların transferinin önünü açtığını belirterek, "Bu kapsamda asgari ücretin 20 katına kadar destek verilebiliyor. Proje 10 milyar doların üzerinde mühendislik çalışmasıyla gerçekleşecek. Bu iddialı çalışmayla Türkiye ABD, Rusya ve Çin'in olduğu sektöre girmiş olacak. Cumhurbaşkanımız, teşvikleri açıkladığı törende, Milli Muharip Uçak projesi denilince salonda çok büyük bir alkış koptu. Bu da bizim sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Temel Kotil, mevcut teşvik programının motoru kapsamadığını, motor için önümüzdeki dönemde yeni bir teşvik çalışmasının söz konusu olacağını söyledi.