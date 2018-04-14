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, kira sertifikası ihracında satış lideri oldu

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Vakıf Yatırım, kira sertifikası ihracında satış lideri oldu

, 3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni kapsamında verilen 'Kurumsal Finansman İşlemleri Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri Ödülü'nün sahibi oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin geçtiğimiz gün düzenlediği 3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni çerçevesinde 2017 yılının 'Kurumsal Finansman İşlemleri Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri Ödülü'ne Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. layık görüldü. Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, ödül alırken yaptığı açıklamada, "Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri Ödülü'nü almak bizim için gurur verici. Çalışmalarımıza başarıyla devam ederek sektörde öncü olma hedefinde ilerleyeceğiz" dedi.

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Vakıf Yatırım, kira sertifikası ihracında satış lideri oldu
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