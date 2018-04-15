Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Nisan altın fiyatları / Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları konusunda detaylı araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Arama motoru Google üzerinden Pazar sabahı altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Çeyrek altın gibi gram altın da en çok tercih edilen altın türlerindendir. Toplumun ortak hafızası, örf ve adetleri kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altın oldukça önemlidir. Yatırım olarak da Dolar ve Euro'dan farklı olarak en çok tercih edilen yatırım aracı altındır. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 177.22

SATIŞ: 177.34

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 285,58

SATIŞ: 292,04

YARIM ALTIN

ALIŞ: 569,38

SATIŞ: 584,07

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.179,00

SATIŞ: 1.191,00