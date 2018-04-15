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bugün ne kadar oldu? 15 Nisan altın fiyatları / ne kadar?

bugün ne kadar oldu? ve ne kadar oldu? soruları vatandaşlar tarafından yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında alevlenen piyasa son günlerde normal seviyesine geriliyor. , çeyrek altın, , tam altın ve fiyatları araştırılan, merak edilen konulardan biri. Bugün yani 15 Nisan Pazar günü çeyrek altın 285,58 TL'den alınırken, 292,04 TL'den satılıyor. Güncel altın fiyatları burada...

Giriş Tarihi: 15.4.2018 10:43
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Nisan altın fiyatları / Çeyrek altın ne kadar?

konusunda detaylı araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, fiyatlarını araştırmaya başladı. Arama motoru Google üzerinden Pazar sabahı altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Çeyrek altın gibi da en çok tercih edilen altın türlerindendir. Toplumun ortak hafızası, örf ve adetleri kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altın oldukça önemlidir. Yatırım olarak da Dolar ve Euro'dan farklı olarak en çok tercih edilen yatırım aracı altındır. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 177.22

SATIŞ: 177.34

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 285,58

SATIŞ: 292,04

YARIM ALTIN

ALIŞ: 569,38

SATIŞ: 584,07

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.179,00

SATIŞ: 1.191,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Nisan altın fiyatları / Çeyrek altın ne kadar?
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