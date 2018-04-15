İlk uçak 15 Mayıs’ta

Dünyanın en büyük havalimanı olarak 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) sona yaklaşılıyor. Havalimanına giden bütün yollara yön tabelaları yerleştirilirken yapımı tamamlanan piste test amaçlı ilk uçak 15 Mayıs'ta inebilecek. Toplam yatırım tutarı 10.2 milyar euro olan ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacak havalimanından yer alacak şirketlere teslimlerin de haziran ayı başında yapılacağı öğrenildi.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILIYOR

Tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyona ulaşacağı öngörülen projede toplam 6 pist bulunacak. 30 Ağustos itibarıyla geçici kabul işlemlerinin başlanacağı havalimanında ayrıca Türkiye'de bir ilk daha gerçekleşiyor. Dünyayı kıskandıran projeye Meteoroloji Kulesi inşa ediliyor. 6 bin kamera ile takip edilecek dev projede 3 bin 500 güvenlikçi görev yapacak. Proje tamamlandığında her alanda ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Yeni havalimanına yapılacak olan kulenin, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları, radar ve uydusuyla donatılacağı öğrenildi. Kule tamamlandığında havayolu şirketlerine hava durumu bilgileri Meteoroloji Müdürlüğü tarafından anında verilebilecek. Yüzde 90'ı tamamlanan İYH'nin ilk fazında iki bağımsız paralel pist yer alacak. 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bulunan bir numaralı pist hazır hale getirildi.



143 UÇAK GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPILACAK

İkinci pistin mayıs sonuna kadar bitirilmesi hedeflenirken, taksi yollarının da ışıklandırma işlemleri sürüyor. 143 adet olarak planlanan uçak geçiş köprülerine iki ila üç uçak yanaşabilecek. Normalde 114 uçağa aynı anda servis verilecek. Temmuzda tamamlanması planlanan köprülerin tamamı testlerden geçmiş olacak. Havalimanda terminal binasının ışığı kesintisiz içeriye yansıtılacak. Binanın ışığı yazın ve kışın maksimum içeriye alacak. Bu sayede yazın sıcağın kışın da soğuğun içeriye alınmayacağı planlanıyor. Sadece elektrik ve su tasarrufunun yıllık parasal değeri 3 milyon lira.