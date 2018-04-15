Köy yumurtası hilesine son! Bundan sonra...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, 2014 yılında Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yaptığı değişiklikle doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan "A sınıfı" yumurtalar için damgalanma şartı getirildi.

Yumurtaların işletme ve kümes numarası yumurta kabuğuna damgalanmaya başlandı.

Yumurta etiketlerinde yer alan "organik yumurta", "köy yumurtası", "doğal yumurta", "serbest gezen tavuk yumurtası" gibi farklı sözler hem tüketiciyi yanıltıyor hem de üreticiler arasında haksız rekabete yol açıyor.