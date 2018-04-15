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Piyasadaki artış seyri sürüyor

Önde gelen çeşitli kurum ve yatırımcıların leri piyasasının belirleyicisi ’in 2018 sonunda 25 bin dolara yükseleceği tahminlerinin etkisiyle piyasadaki genel artış seyri sürüyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 10:23
Piyasadaki artış seyri sürüyor

leri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0.60'lık bir artışla sekiz bin 88 dolara yükselirken, 137 milyar 327 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 42.3'ünü oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca 34'ü düşerken, yüzde 11.37'lik bir düşüşle en çok 51'inci sıradaki Golem geriledi ve yüzde 16.69'luk bir artışla en çok dokuzuncu sıradaki arttı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artış seyrinin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte beş milyar dolara denk gelen yüzde 1.5'lik bir artışla 324 milyar 370 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 765 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.60
- yüzde 1.27
- Ripple yüzde 0.12
- Bitcoin Cash yüzde 0.62
- Litecoin yüzde 0.60
- Cardano yüzde 2.91
- Stellar yüzde 3.93
- IOTA yüzde 16.69
- NEO yüzde 3.04 artarken
- EOS yüzde 5.46 düştü.

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Piyasadaki artış seyri sürüyor
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