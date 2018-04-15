Sıfır Atıkta hedef tüm Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve sürdürülen Sıfır Atık Projesi bütün kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişliyor. 2023 yılı sonuna kadar projenin Türkiye çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir süre önce kendi ana hizmet binasında uygulamaya başladığı ve ilk uygulama noktası olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin belirlendiği Sıfır Atık Projesi'nde ilk 10 ayda elde edilen veriler yüzleri güldürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası'nda sadece 10 ayda toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 134 tona ulaştı.

TBMM DE GEÇİYOR

Projenin yaygınlaşması için de çalışmalarına hız veren bakanlık ilk etapta Ankara'daki kamu kurumlarını yılsonuna kadar projeye dahil etmek için çalışma başlattı. Bakanlık, bu yılın sonuna kadar Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarının da projeye dahil olması için seminer ve eğitim programları düzenliyor. TBMM'nin de Sıfır Atık uygulamasına yakın zamanda geçmek için çalışma başlattığı öğrenildi.



AŞAMALI OLARAK YAYILACAK

Sıfır Atık Projesi'nin bu yılın sonuna kadar Ankara'daki kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve hastanelerde de uygulanması planlanıyor. Projenin aşamalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Başbakanlık'ta, bakanlıklarda, bakanlıkların bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük iş yerlerinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında, 2023'te proje Türkiye genelinde uygulamaya geçirilecek