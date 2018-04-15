TOKİ Kayaşehir’e rekor talep

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun başvuruları tamamlandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, orta gelir katmanı için satışa sunulan 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvurunun geldiğini söyledi. Konut satışların azaldığı bir ortamda vatandaşlarının gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını söyleyen Turan, "Bu sektörümüz için yol gösterici bir durum" dedi.

10 KAT TALEP GELİYOR

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" diye konuştu. Başvuruları tamamlanan 605 konutun 1+1'den 4+1'e, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyetle bütçelendiğini belirten Turan, 1+1 dairelere bin 403, 2+1 dairelere 10 bin 211, 3+1 dairelere 4 bin 77 ve 4+1 daireler 555 başvuru yapıldığını söyledi.

KURA ÇEKİMİ 25 NİSAN'DA

Turan, ayrıca 25 Nisan'da yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 2 Mayıs'ta ödenmeye başlayacağını belirtti. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, 2018'de 60-65 bin sosyal konut inşa etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.