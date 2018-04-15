Yerli uçağa özel malzeme üretecek

Ekonomi Bakanlığı tarafından, Kibar Holding'in şirketi Assan Alüminyum'a verilen süper teşvikle dünyanın en ileri ince döküm teknolojisi hayata geçirilecek. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 35 bin kişiye ek istihdam sağlayacak teşviklerle ilgili SABAH'a konuştu. Assan'ın aldığı teşvikin ileri teknolojiye dayalı özel alaşımlı malzemeler üretmek için yapıldığını aktaran Kibar, yatırım tutarının da 3 milyar liranın üzerinde olduğu bilgisini verdi. Tesisin, uçak ve tankların gövdelerinde kullanılan özel alaşımlı malzeme üreteceğini aktaran Kibar, bu çalışmanın milyar doları bulan ithalatı bitireceğini vurguladı. Kibar, "Bu tür ileri teknoloji içeren malzemeler için her türlü bilgi birikimine sahibiz. Fabrikayı Sakarya'da yapacağız. Alüminyum ağırlıklı, yeni alaşımların yapılacağı bir fabrika kurmayı planlıyoruz. Yüksek teknolojiyle bütün alaşımları yaparak Türkiye'nin bu alandaki açığını kapatacağız" diye konuştu.



YATIRIM 3 YILDA TAMAMLANIR

Çok stratejik bir yatırım yaptıklarının bilgisini veren Ali Kibar, "Uçak ve tank gövdesinde kullanılan malzemeleri üretecek bir yatırım yapıyoruz. Bu yerli uçak projesine de büyük katkı sağlayacak. Bu tür üretimler şu anda bizde yapılamıyor" diye konuştu. Assan Alüminyum şirketinin dünyanın en ileri 'ince döküm' teknolojisine sahip olduğunu söyleyen Kibar, "Bunu yerlisi, yabancı herkes bizden kopyaladı ama aslı gibi olmadı. Bu bilgiyi de yeni projede kullanacağız. Temel attıktan sonra 3-3.5 yıl içerisinde bu yatırımı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

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