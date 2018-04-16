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Haftanın ilk günü nda son dakika! ne kadar oldu? 16 Nisan güncel altın fiyatları

konusunda vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar? ne kadar? Özellikle yatırım ve birikim konusunda Dolar ve Euro'dan bağımsız olarak altına yönelen vatandaşlar çeyrek altın, , , tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Bugün gram altın alış fiyatı 177,07 TL olarak dikkat çekerken, satış fiyatı ise 177,09 TL... Aytıntılı altın fiyatları ve uzman yorumları her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:13
Haftanın ilk günü altın fiyatlarında son dakika! Çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Nisan güncel altın fiyatları

Bugün ne kadar oldu? sorusu yatırım ve birikim yapmak için sürekli araştırma yapan ilgili vatandaşların cevap aradığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Bununla birlikte toplumumuzun kültüründe derin bir yeri olan altının düğünlerde ve törenlerde en çok tercih edilen armağan olması na olan ilginin de artmasına neden olmaktadır. Toplumsal hafızayı canlandıran hediyeleşme, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı da sağlar. Küçük altın ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? sorularının yanıtları burada!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (16 NİSAN)

Gram altın ne kadar? oldu sorusu çeyrek altınla birlikte araştırılıyor. 16 Nisan Pazartesi günü 177.07 liradan alınırken, 177.09 liradan satılıyor.

Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın herkesin bildiği şekilde toplumumuzda en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek alt��n düğünlerde, nişanlarda hediye olarak verilir aynı zamanda yatırımın da bir numaralı yardımcı unsurudur. Çeyrek altın bugün 283,22 TL'den alınırken, 289,63 TL'den satılıyor.

Yarım altın da yine talep gören fiyatları merak edilen altın çeşitlerindendir. bugün 564,68 TL'den alınırken, 579,25 TL'den satılıyor.

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken, 1.077,95 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altını bugün 1.170,00 TL'den alınırken, 1.182,00 TL'den satılıyor.

Ata altın bugün 1.168,30 TL'den alınırken, 1.197,19 TL'den satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 1.341,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Rusya ve İran'a karşı gelebilecek yeni yaptırımlar ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamalarının piyasaların yakın takibinde olacağını ifade etti.

Bu hafta altının ons fiyatının 1.328-1.358 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediğini söyleyen Memiş, altının gram fiyatında 175 liranın destek, 180 liranın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Memiş, bugün yurt içinde mart ayı bütçe dengesi, ABD'de perakende satışlar, New York Fed sanayi endeksi ve işletme stokları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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Haftanın ilk günü altın fiyatlarında son dakika! Çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Nisan güncel altın fiyatları
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