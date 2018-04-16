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'nde ikinci tüpte ışığa 50 metre

tarafından şehrin ulaşımını rahatlatmak için yapılan 'nde ikinci tüpte ışığın görünmesine 50 metre kaldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:08
Mevlana Tüneli'nde ikinci tüpte ışığa 50 metre

Belediye tarafından kuzey-güney bağlantısını kent meydanına girmeden sağlayacak olan kuzey ulaşım hattının en önemli parçası olan 'nde çalışmalar sürüyor. İlk tüpte delme işlemlerinin tamamlandığı projede ikinci tüpte ise ışığın görünmesine yaklaşık 50 metre kaldı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü tüneli ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Delme işlemi tamamlanan ilk tüpte yüzey kaplama ve su izolasyon çalışmaları sürerken çelik duvarlarla tünel destekleniyor. Zeminin betonla kaplandığı tünelde, 24 saat esasına göre çalışılıyor.

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Mevlana Tüneli'nde ikinci tüpte ışığa 50 metre
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