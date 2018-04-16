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vatandaşa devlette iş fırsatı

vatandaşların mesleki becerileri geliştirilerek, kamuda işe girmelerinin önü açılıyor. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, “Romanların hakları konusunda farkındalığı artıracağız” dedi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Roman vatandaşa devlette iş fırsatı
Cumhurbaşkanı 'ın vatandaşlara yönelik çağrısına iş dünyasından gelen desteğin ardından, kamuda da önemli bir adım atılıyor. Düzenli bir işi olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan Roman vatandaşların mesleki becerileri geliştirilerek, kamuda işe girmelerinin önü açılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Roman vatandaşların kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" dedi. Son üç yılda yaklaşık 5 bin 600 Roman vatandaş ve kurslardan yararlanırken, ilgili kurumların bu konudaki çalışmalara ağırlık vermesini istedi. Bu yılın yatırım programında yer alan ve iki yıllık dönemi kapsayan Roman vatandaşların istihdamının desteklenmesi projesi hızlandırılıyor. Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Roman vatandaşlarımızın çalışma hayatına ilişkin hakları konusunda bilinç düzeyi ve farkındalığın artırılmasını istiyoruz" dedi.

ÖNYARGILAR AZALTILACAK
Roman vatandaşlara yönelik önyargıların azaltılmasını hedeflediklerini belirten , "Projeyle kamu istihdam hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde de, Roman vatandaşlar için sosyal hizmet, eğitim, istihdam ve sağlık olmak üzere dört ana başlıkta önemli destekler yaşama geçirildi. Bu kapsamda yaklaşık 12 kentte 13 bin dezavantajlı Roman'a danışmanlık hizmeti veriliyor.

GİRİŞİMCİLİK DERSİ VERİLİYOR
Bugüne kadar 3 binin üzerinde Roman vatandaş, mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi alırken, geçen yıl bine yakın aile için 10 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanan şartlı eğitim yardımlarıyla da milyarlarca liralık destek sağlandı. Romanların ekonomik ve sosyal entegrasyonu, hayat şartlarının iyileştirilmesi için Çalışma, Aile ve Sağlık Bakankları birlikte çalışıyor.
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Roman vatandaşa devlette iş fırsatı
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