Turist getiren seyahat acentelerine “uçuran” destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı
'nca, 2015'ten bu yana turist
getiren seyahat acentelerine sağlanan uçak destekleri son üç yılda 786 milyon 217 bin 697 liraya ulaştı. Acentelere ödeme işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılırken, 89 seyahat acentesine yapılan toplam ödeme miktarı, 561 milyon 871 bin 697 lira oldu. Türkiye'ye turist getiren (A) Grubu seyahat acenteleri için ilk kez yılın 12 ayına yayılacak şekilde ve 9 bin dolara kadar ulaşan desteklerin verilmesi kararı alındı. Destekler, ocak, şubat, kasım ve aralıkta 9 bin dolar, mart, nisan, mayısta 6 bin dolar, haziran ve ekimde 3 bin dolar, eylülde ise bin 500 dolar olarak sağlanacak. 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip en az 150 yolcusu bulunan uçaklara destek yüzde 30 artırılacak. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Japonya ve Güney Kore'den kalkan uçaklara destek miktarı yüzde 20 artırımlı uygulanacak.