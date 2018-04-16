Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

ABD, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu koalisyon, 14 Nisan'da sabahın ilk saatlerinde, Suriye'de beklenen askeri operasyonu gerçekleştirdi. ABD'den yapılan açıklamada, Suriye rejimine ait hedeflere 105 füze fırlatıldığı ve herhangi bir füzenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadığı bildirildi.

Operasyonun ardından piyasaların yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapabileceği ancak ABD-Rusya geriliminin ABD tarafından yeni yaptırımlar uygulanacağı açıklamaları ile devam etmesi ve Suriye'ye ilişkin belirsizliklerin, alımları sınırlayabileceği belirtiliyor. ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağı haberlerinin ardından Rus rublesi yeni haftanın açılışında dolar karşısında yüzde 1,7 değer kaybetti.

ABD'de cuma günü pay piyasalarında düşüşler görülürken, dolar endeksi 89,5-90,0 dar bandındaki yatay seyrini sürdürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Suriye'ye gerçekleştirilen operasyonun ardından bugün vadeli işlemler piyasasında işlem gören endeks kontratları ise ortalama yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Almanya enflasyonunun beklentiler dahilinde yıllık yüzde 1,6 artması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

ASYA PAY PİYASALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Bugün Asya'da, pay piyasalarında karışık bir görünüm sergilenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü Suriye'ye ilişkin artan gerilim ile negatif seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,57 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 109.604 puandan tamamladı. Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,30 değer kaybederek günü 4,0966'dan tamamlamasının ardından yeni haftanın açılışında 4,1020 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu hafta Suriye'ye ilişkin gelişmeler, ABD-Rusya gerilimi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili raporu ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik verilerinin yatırımcıların odağında olacağını vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.000-112.500 bandına yerleştiğini kaydeden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artacağını tahmin ediyor. Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 12 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise aylık bazda yüzde 0,8 azalmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, ocak ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed sanayi endeksi

17.00 ABD, şubat ayı işletme stokları