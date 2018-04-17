200 bin kişilik şehir yükseliyor

Kuzey Şehir Projesi ile yaklaşık 8.5 milyon metrekare alan üzerinde 200 bin kişinin ikâmet edeceği 50 bin konutluk yeni bir şehir kuruluyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, "Kuzey Şehir Projesi, tek bir proje olarak üstlendiğimiz ve üzerinde çalıştığımız en büyük projelerden biri. Türkiye ölçeğinde olduğu kadar Avrupa ölçeğinde de büyük bir proje. Ülkemizin mimarlık, mühendislik ve planlama dünyası açısından da birçok ilki barındırıyor" dedi.

KONUT İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ

Bugüne kadar proje kapsamında 2 bin 795 konutun ve ihtiyaç duyulan sosyal donatı tesislerinin inşasına başladıklarını anlatan Başkan Turan, "Yerel ve yatay mimari yaklaşımını esas aldığımız proje ile prestijli ticari, sosyal ve kültürel alanlarıyla kaliteli ve canlı bir yaşam imkânı sunacağız. 2023'e kadar tamamlayacağımız proje ile Gaziantep'in geleceğe dönük konut ihtiyacını da karşılayacağız" açıklamasında bulundu. Projenin, tasarımdan planlamaya, projelendirmeden uygulamaya, çok boyutlu ele alındığını aktaran Turan, az katlı konutlar üretileceğini, yatay mimariye ağırlık verileceğini ve mahalle konseptini gözeten bir planlama anlayışı olacağını kaydetti. Turan, nicelikleri kadar, nitelikleri de artırılmış konutlar üretileceğini söyledi.

2023'TE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ

Yerel doku ve motiflere önem verdiklerinin altını çizen Turan, kendi kendini geliştiren bir kent modeli oluşturulacağını vurgulayarak, TOKİ olarak bu projenin Gazianteplilerin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek nitelikte olmasını arzuladıklarını ifade etti. Ergün Turan, Kuzey Şehir Projesi'ni 2023 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti. Proje kapsamında, mevcut şehirle entegre olmuş, ticari, sosyal ve kültürel yapısıyla kendi içinde merkez nitelikleri barındıran, sıcak, samimi, insan ilişkilerinin ön planda olduğu bir şehir oluşturulacağını vurgulayan Turan, Kuzey Şehir Projesi'nin, yaptıkları projeler içerisinde en büyüklerinden biri olacağını belirtti.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOKİ işbirliğiyle Türkiye'ye örnek gösterilecek 'Kuzey Şehir Projesi'nin hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Şahin, "8.5 milyon metrekare alanda, yaklaşık 250 bin nüfusun yaşaması düşünüldü. İlk etapta 3 bin 500 konutu bitirdik. Binaların yükselmeye başladığı proje, tüm il ve ilçe belediyelerine model olacak" dedi. Başkan Şahin, yeşil alanları camileri, sosyal tesisleri, spor alanları, kültürel tesisleri ve alışveriş merkezlerinin de yer alacağı Kuzey Şehir Projesi'yle, modern, sürdürülebilir yeni bir yaşam alanı olacağının altını çizdi. Başkan Şahin, şöyle devam etti: "Toplam 50 bin konutluk Kuzey Şehir projesi için Büyükşehir Belediyesi imar planına göre esas kurum görüşleri alındı. Aktif katılım prensibiyle uygulama kararı alınan projeyi arama konferansları ile Gaziantep'in tüm yerel temsilci ve kanaat önderleriyle paylaştık. Süreçleri yerel aktörlerin görüşlerini yansıtacak bir ortak akılla şekillendirdik."



KENTSEL DÖNÜŞÜM ATAĞI

Çağdaş konut projelerine ihtiyaç duyan Gaziantep'te kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlıklı olarak merkeze bağlı Şahinbey ilçesinde sürdürülüyor. Kent genelinde ise kentsel yenileme projeleri ilgi görüyor. Gayrimenkul değerlemede dijital teknolojileri kullanan endeksa.com'un verilerine göre Gaziantep'te ortalama değerlerle konutların brüt alanı 163 metrekare, birim satış fiyatı 1.525 TL, konut fiyatı 247 bin TL, konut yatırımının geri dönüş ise süresi 18 yıl.

ORTALA MA KİRA 1.146 TL

Gaziantep'de kiralık konutlara bakıldığında ise Endeksa verilerine göre ortalama brüt alan 149 metrekare, ortalama kira ise 1.146 TL. Konut tipine göre dağılıma bakıldığında ise ortalama değerlerle 1+1'lerin kirası 760 TL, brüt alan 62 metrekare, 2+1'ler 895 TL, brüt alan 109 metrekare; 3+1'ler 1.073 TL, brüt alan 170 metrekare; 4+1'ler 2.083 TL, brüt alan 253 metrekare; 5+1'ler 3.229 TL, brüt alan 302 metrekare olarak görülüyor.