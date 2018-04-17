6.5 milyar dolarlık ihracat rekoru

Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Gaziantep'in uluslararası rekabetteki konumu açısından dünü ve bugünü; ulusal ve yerel düzeyde önümüzdeki dönem kalkınma hedefleri" başlıklı panelde Gaziantep ekonomisi masaya yatırıldı. Panele Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken konuşmacı olarak katıldı. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, bundan 10 yıl önce 2 milyar 573 milyon dolarlık ihracat yapan Gaziantep'in bugün 6 milyar 552 milyon dolarlık ihracata ulaştığını belirterek, "10 yıl önce 125 sigortalı çalışana sahip bir kentten bugün 325 bin sigortalı çalışanı olan bir kentiz. Çok hızlı gelişiyoruz, kentin tüm bileşenleri ortak akılla hareket ediyor. Gelecek için yaptığımız toplantılarda mesleki eğitimde biraz daha çalışmamız gerektiğini gördük. Sanayi Odası olarak bu konuda öncü olmaya çalışıyoruz. Mesleki Eğitim Merkezi açtık. Bu alanda kentimiz pilot il seçildi. Önümüzdeki dönemde 10 yeni meslek lisesi açılacak. Çok gencimiz var, onları iyi yetiştirirsek ülkemizin ilk 10 ülke arasına girebilmesinin yolu buradan geçiyor" dedi.

REKABETTE İNOVASYON ETKİSİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Tamer Yılmaz da kentlerin rekabetinde inovasyonun büyük etkisi olacağını, üniversite olarak buna katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. "Lider kent olmak istiyorsak mutlaka inovatif olmak zorundayız, bundan başka alternatif yok" diyen Tamer Yılmaz, "İnovasyon ölçülebilir bir şey, bir hammadde sıradan bir ürünken değeri bir birim ise siz bunu uçak yaparsanız değeri yüz bine çıkar. Bir ile yüz bin arasındaki var inovasyonun en önemli ölçülebilir kanıtıdır. Üniversite olarak buna dikkat ediyoruz. Sadece klasik eğitim- öğretim faaliyetiyle sınırlı kalmıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle, ar-ge çalışmalarıyla rekabetçi bir üniversite olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



ÖĞRENCİ-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

"3. nesil üniversite" kavramının artık sıkça kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Yılmaz, "İlk üniversite modelinde sadece kürsü profesörlerinin verdiği bilgiler ve sonrasında onların yazdığı kitaplar varken günümüzde artık üniversitelerin bilgi üretmesinin yanında, araştırma yapması, Ar-Ge oluşturması ve çok daha önemlisi şirket üretmesi gerekiyor. Ülkemiz bu konuda çok geride. Artık ürettiğiniz bilgiyi ve ürünü ticarileştirip rekabet etmediğiniz sürece gelişme gösteremezsiniz. Üniversitemiz kurulduğu bölgeyle bütünleşmiş bir durumda. Bir kentin üniversitesi güçlüyse, sorunlara çözüm üretiyorsa o kentin potansiyeli daha yüksek olur. Üniversite-sanayi işbirliğine ve girişimciliğe önem veriyor, öğrencilerimizi bu yönde motive ediyoruz" dedi.



ÜNİVERSİTE VE OSB TEKNOPARK KURUYOR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken ise, 5 ayrı bölgede faaliyet gösteren Gaziantep OSB'nin 960 fabrikayla hizmet verdiğini belirterek, bölge yönetimi olarak klasik faaliyetlerinin yanı sıra sanayicinin kalifiye eleman ihtiyacı için okul açtıklarını, enerjilerini ürettiklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi'ne işlerlik kazandırmaya çalıştıklarını belirten Köken, "Kendi fuar merkezine sahip bir bölgeyiz. Şu anda lojistik merkeze ihtiyacımız var. Lojistik merkezle bunları birleştirdiğimiz OSB kendi kendine işlerlik kazanacaktır. Üniversiteyle işbirliği içinde olmaya çalışıyoruz. Almanya ile kendimizi kıyaslarsak orada 280, bizde ise 190 üniversite var. Orada 2.5 milyon üniversite öğrencisi varken bizdeki sayı 5,5 milyon. Orada 25 altı nüfus yüzde 25 iken bizde yüzde 40 civarında ama teknik okullarda okuyan öğrenci sayısı 8.5 milyon iken bizde bir milyon 700 bin civarında. Ülkenin kalkınmasının yerelden ve bölgeden başlayacağına olan inancımızla eğitime ve bunun getireceği faydaya inanıyoruz. OSB olarak üretim çeşitliliğimiz var ama önümüzdeki dönemde üretimimiz en az yüzde 10'unun teknoloji ürünü olmasını istiyoruz. O nedenle de Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ortak teknopark kuruyoruz" dedi.



GAZİANTEP YAŞANABİLİRLİK VE REKABETTE BASAMAK ATLADI

Sabah Gazetesi köşe yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin Gaziantep'teki sunumunda Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun (URAK) raporundan örnekler verdi. Rapora göre alt endeksler bazında rekabet endeksinde Gaziantep ilk 10 arasında bulunuyor. Türkiye'nin illerinin küresel rekabet açısından ölçüldüğü rekabet endeksinde 2013-2014 döneminde 2 basamak yükselerek 13. sıraya oturan Gaziantep, aynı dönemde üretim ve ticaret alt endeksinde 3 basamak ilerleyerek 9'uncu sıraya yerleşti. Yaşanabilirlik alt endeksinde 2009-2010 yılları arasında 36'ncı il olan şehir, 2013-2014 arasında 15. sırada yer aldı.