Almanya Türkiye için vazgeçilmez bir partner

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, bugün Berlin'de yapılacak 4'üncü Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na katılmak üzere dün Almanya
'ya gitti. Alman Ekonomi
ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de bir araya gelen Albayrak, geçen ay kurulan hükümeti de kutladı. Türkiye
- Almanya ilişkilerinin bölgesel ve küresel sınamalara rağmen çok güçlü şekilde ayakta kaldığını ve geliştiğini belirten Albayrak "İki ülkenin yaklaşık 40 milyar auroya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye'nin ithalatında 2'nci, ihracatında 1'inci ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli partnerdir. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bin megavat güneş ve rüzgarda, enerji verimliliğinde 2023'e kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle, Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan bir ülke olması hasebiyle, Almanya'yla iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya taşıması için itici bir güç olacağına inanıyoruz" dedi. Alman Bakan
Altmaier de ekonomi ve enerji alanında yakın çalışma kararı aldıklarını belirtti. Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'den gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olması nedeniyle Albayrak'ın Berlin temasları önem taşıyor. MERKEL'İN SAĞ KOLUYLA GÖRÜŞME
Bakan Albayrak'ın, konferansa ev sahipliği yapan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve mevkidaşı Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Altmaier, Angela Merkel
'in sağ kolu olarak biliniyor.