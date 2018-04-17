Antalya’da 5 bin kişiye iş verecek

Sur Yapı Antalya Projesi'nde 2019'da teslim edilecek 6 bin 417 konutun yapımı hızla devam ediyor. 93 adet blokun inşası bin 200 kişilik çalışan ordusuyla gerçekleştiriliyor. 60 binin üzerinde ön talep alan projede, satışı öne alınan diğer etapların da inşasına başlanmasıyla yıllık 5 bin kişilik istihdam sağlanacak. Yılda 1 milyar TL olmak üzere 8 milyar TL'lik yatırım değeri ile proje Antalya ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Proje kapsamında şu ana kadar 315 bin 866 metreküp hafriyat çıkarıldı. Kazı alanından hafriyat taşınması için yaklaşık 27 bin kamyon seferi yapıldı. Projede 23 kule vinç aynı anda çalışıyor. İnşaat sektörü uzmanlarına göre bu kadar vinç ancak 3. Havalimanı gibi mega yapılarda aynı anda kullanıldı. Bunun yanı sıra yüzlerce iş makinası da aynı anda çalışmalarına devam ediyor. Kurulan yeni şehir başta Antalya ekonomisi olmak üzere Türkiye ekonomisinde de dinamo görevi üstlenecek.

ANTALYA FİRMALARI TERCİH EDİLİYOR

8 yılda tamamlanması öngörülen Sur Yapı Antalya projesi için yıllık 1 milyar TL'lik bir yatırım yapılacak. Sur Yapı'nın Antalya firmalardan aldığı hizmet sayesinde kentin ekonomisine büyük katkı sağlanacak. Kurulan yeni şehirde Antalya firmalarına pozitif ayrım yapılarak oluşacak değerin büyük bir kısmının Antalya'da kalması sağlanacak.

TURKUAZ ETABININ ÖN SATIŞI SÜRÜYOR

Sur Yapı Antalya Projesi'nde bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da erken satışa çıkarıldı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. "Suyla gelen medeniyet" temasının hakim olduğu Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor. Etap, çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor.



DAİRE VE OFİSLER 137 BİN TL 'DEN BAŞLIYOR

Antalya'nın yeni caddesi Sur Cadde'de yer alan 1+1 daireler ve ofisler 137 bin TL den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme fırsatının yanı sıra kalan tutar için vade farksız 36 ay cazip ödeme planı sunuluyor. 1.3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde, Antalya'nın İstiklal Caddesi olarak görülüyor. Ortasından tramvay geçen caddede yer alan dükkanlar ve ofisler yoğun ilgi görüyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı belirtiliyor.