Baklavaya teknoloji katan üniversite

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarla bölgenin önemli bir bilim merkezi haline geldi. 2010-2011 Akademik yılında kapılarını öğrencilere açan HKÜ proaktif eğitim anlayışıyla Gaziantep'in kalkınmasına önemli katkılarda bulundu. Kentin yerel mutfağından dokumacılığına, el sanatlarından tarihi dokusuna kadar onlarca değerinin gelişmesi için akademik destek veren HKÜ girişimci üniversite modelini hayata geçirdi. Akademik dünyayı amfiden çıkaran HKÜ şirket ve patent üreterek Gaziantep'in ticaret potansiyelini artırdı. Üniversite'ye 2017'de Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Üniversite Yıldızı ödülünü aldı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: "Üniversitelerin rekabetçi olması için Ar-Ge ve sosyal sorumluluk projeleri ile de bütünleşmesi gerekir. Şu anda geldiğimiz noktada üniversitelerin 3'üncü nesil gerekliliklerine uyması ve patent, proje üretmesi gerekiyor" dedi. Uluslararası rekabet için inovatif ve proaktif olunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, AR-GE ve girişimcilik ekosistemlerinden bahsederek kent ile üniversitenin iç içe olmasının önemle altını çizdi.

ÖĞRENCİLER ŞİRKET KURUYOR

3'üncü Nesil Üniversite kavramının en başarılı uygulayıcılarından biri olan HKÜ'de öğrencilere de girişimcilik konusunda destek veriyor. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kendi şirketlerini kurmaları yönünde geliştirilen bir model var. Girişimcilik Garajı adıyla kurulan kuluçka merkezinde kendi şirketini kurmak isteyen öğrenci ve öğretim üyelerine belli bir büyüklüğe gelene kadar destek veriliyor. 2013'ten bu yana toplam 48 şirket kuruldu, 95 patent başvurusu yapıldı, 216 proje hazırlandı.

SANAYİCİYE LABORATUVAR DESTEĞİ

HKÜ birçok birimiyle sanayiciye de destek veriyor. Bunların en önemlisi Çevre Analiz Laboratuvarı. Gaziantep ve çevre illerdeki sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan laboratuvar bölgenin büyük bir açığını kapattı. Daha önce sanayiciler numunelerini Ankara ve İstanbul'daki laboratuvarlara göndermek zorundaydı. Bu da hem maliyeti artırıyor hem de ciddi bir zaman kaybına neden oluyordu. Özellikle yurt dışına ihracat yapacak sanayicinin zamandan kazanması ve hızlıca ilgili belgeleri edinmesi için bu Çevre Analiz Laboratuvarı 7 yıldır sektöre hizmet veriyor.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HKÜ Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitesanayi işbirliğini gerçekleştirmek, proje üreten akademisyen ve öğrencilere rehberlik etmek, üniversite dışındaki teknoloji ve fon kaynaklarını üniversiteye kazandırmak ve geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesi amacıyla kuruldu. Bünyesinde barındırdığı modüllerle akademisyenler, öğrenciler ve sanayiciler başta olmak üzere birçok alanda danışmanlık veren ve işbirlikleri kuran ofis, mevcut projelerin yanında üretken yapısıyla teknoloji üretimi, edinimi ve kullanımı dahil olmak üzere birçok alanda yeni çalışmalara imza atıyor.



YAZARLAR ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Sabah Gazetesi yazarlarının kentteki ilk durağı da HKÜ oldu. Üniversite kampusunda düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Yaşar Özbay ile HKÜ öğrencileri katıldı. Öğrencilerle kampus havasının kültürünü tadan yazarlar bol bol sohbet ederek öğrenciler ile fikir alışverişinde bulundu. Kahvaltı sonrası üniversiteyi gezen yazarlar kampusta bulunan Güneydoğu'nun ilk golf sahasını da ziyaret etti.