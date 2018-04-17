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Dolar yerine altın ile borçlandırılsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF’nin ülkeleri vesayet altına aldığını belirterek, “Borçlandırmalar dolar yerine altınla olsun” önerisini yineledi