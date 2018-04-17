Dolar yerine altın ile borçlandırılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 toplantısında
sunduğu teklifi yineleyerek IMF borçlandırmalarının altınla olmasını önerdi. İstanbul
'da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Girişimci ruhu olan devletler topluluğunun bu dünyada kendi kurduğu kurumları da çok iyi dizayn etmesi lazım. IMF'yi kuran kim? Bu devletler. Mesela G20 toplantısında 'Niye bu borçlandırmaları dolarla yapıyorsunuz. Gelin buraya başka bir para birimini kullanalım' teklifinde bulundum. Ben diyorum ki, bu borçlandırmalar altınla olsun. Çünkü altının bu noktadaki ayarı hiçbir şeye benzemez. Dolarla dünya bir kur baskısı altında kalıyor. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım" diye konuştu. IMF'NİN RUHU VESAYETÇİ
Geçmişte IMF ile yapılan anlaşmaların ülkeyi siyasi olarak vesayet altına alınma noktasına gittiğini gördüklerini söyleyen Erdoğan, şunları anlattı: "Davos'ta bir toplantıda o dönemin IMF başkanıyla bir görüşme yapıyoruz. Kendilerine o zaman 23.5 milyar dolar borcumuz var. Dedim ki bakın, 'Siz Türkiye'ye belli bir borç verdiniz. Teşekkür ederim. Taksitleri alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Zaman zaman hesapları gelip kontrol ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Bunlar sizin doğal hakkınızdır. Ama siyaseten de idare etmek istersen bu ülkenin başbakanı benim, kusura bakma ona karışamazsınız.' Şimdi IMF'nin ruhunda vesayetçilik var. Dünyanın zavallı o garip ülkelerinin birçoğu bunların bu vesayetçilik anlayışından bugüne kadar kurtulamadıkları için onları inim inim inletiyorlar." 180 MİLYAR $'LIK YATIRIM GELDİ
Son 15 yılda yaptıkları reformlarla Türkiye'ye demokraside ve ekonomide adeta sınıf atlattıklarına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye sadece 2006-2017 yılları arasında yaklaşık 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir. Bu tabii her şeyden önce bir güvendir. Başarının 2008 küresel finans krizine, Irak ve Suriye'de yaşanan hadiselere, 2013'ten bu yana maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz'a rağmen elde edildi. Stabil bir gündem olsaydı uluslararası yatırım rakamları 2-3'e katlanırdı." TÜRKİYE'YE GELİNCE İZİN ÇIKMIYOR
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı ciddi adımları hatırlatarak bu adımları sürdüreceklerini vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: "Silahlı İnsansız Hava Aracı
istedik, İnsansız Hava Aracı istedik, bize Batı hep şunu söyledi; 'Kongre'den izin çıkmıyor' ama istediğiniz yere istediğiniz izni çıkarıyorsunuz. Türkiye'ye gelince çıkmıyor. Bu tür komşular bizi mülk sahibi yaptı, ev sahibi yaptı. Şimdi bunları biz üretir hale geldik. İyi oldu. Diğerleri de üretilecek. İnanıyorum ki Ali Sabancı
artık Pegasus'unu gidip de yurtdışından almayacak. Artık onları biz burada üretir hale geleceğiz." Yerli otomobil
konusunda 5 girişimcinin adım attığını hatırlatan Erdoğan, "5 girişimcimizle yüzde 100 yerli otomobilimizi kendimiz üreteceğiz ama uçağımızı da üreteceğiz" dedi. YATIRIMLAR 1 TRİLYONU AŞACAK
Türkiye'nin
2017'deki yüzde 7.4 büyüme oranıyla G20'de birinci, OECD'de ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "AB ortalamasının yüzde 2.4 olduğu dikkate alındığında Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacak. 2003-2017 yılları arasında da yüzde 5.8 büyüme oranını elde ettik. Bu yıl kamu ve özel sektör yatırımları, tarihimizde ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 2002'ye göre 4 katlık bir artış" dedi.