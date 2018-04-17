Dünyaya kafa tutan şehir

SABAH'ın şehir buluşmaları toplantılarının 6'ncı durağı Gaziantep oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarla ekonomik ve sosyokültürel haritası çıkartılan şehir, tüm yönleriyle ele alındı. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, Gaziantep'in ekonomisinin büyük bir enerji birikimine sahip olduğunu söyledi. Gaziantep'i ayrıştıran önemli etkenin yerel dinamikleri olduğuna dikkat çeken Oğuz, "Yeni nesil belediyecilik uygulanıyor burada. Nasıl ki Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı'yla bir barış koridoru açıyorsa, o viran olmuş yapıları imar edecek yerin de burası olduğunu biliyorum. Çünkü burada o birikim var. SABAH gazetesi olarak kentleri dolaşıyoruz. İnsanlarla birlikte olmak ve enerjiyi birebir yaşamak için buradayız" diye konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in artık dünya kentleriyle yarıştığını söyledi. Şahin, "Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşmış Gaziantep'e gelince 'Şehr-i Ayıntabı Cihan' yani dünyanın göz bebeği demiş. Ülkemizin en büyük gazetesi Sabah'ın tüm kalemleri burada, bizimle birlikte. İbni Haldun'un meşhur bir sözü var: 'Coğrafya kaderdir' diye. Bu coğrafyanın kaderinin yalnızca savaş, gözyaşı ve kan değil barış, kardeşlik, sevgi olabileceğini göstermeye çalıştık. Bir Gaziantep modeli oluşturduk" dedi.

KARDEŞLİK YOLU

Gaziantep'in sanayisiyle bugün 170 küsur ülkeye ihracat yapan bir altyapısı olduğunu söyleyen Şahin, "Bir taraftan sanayicilerimizle birlikte ileri teknolojiye geçmek için çalışıyoruz. İpek Yolu hattı kalkınma, kardeşlik yolu olmuş. Bu hatta ticaret adamlarımızla birlikte yerelden evrensele, gelenekten, geleceğe şehrin rekabet gücünü güçlü bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Artık komşularımızla yarışmıyoruz. İngiltere'deki bir yerel yöneticiyle, Paris'teki belediye başkanıyla, Amerika'daki bir belediye başkanıyla yarışıyoruz. Bu yeni rekabet gücüne göre bizim söyleyecek çok şeyimiz var" diye konuştu.

GAZİANTEP MODELDİR

Şahin şöyle devam etti: "Bir şehir düşünün gazi ve aynı zamanda 500 bin mülteciye ensarlık yapan ve buradan da bir kalkınma modeli çıkaran. İktidarımızın bize verdiği güçlü destekle, ısrarla söylediğimiz bir şey var: 2023'e en yakın olan şehir biziz. Bütün oyunlara, tuzaklara rağmen dünyanın kalkınmada 10'uncu şehri olacaksak buna en yakın olan biziz. Bunu rakamlar, Dünya Bankası ve bütün uluslararası kuruluşlar söylüyor."

YENİ TÜRKİYE'NİN YOLU BURADAN GEÇİYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise yeni Türkiye'nin, 2023 Türkiye'sinin yolunun Gaziantep'ten geçtiğini söyledi. Yayman, "Gaziantep gibi şehirleri ne kadar çok arttırırsak, ne kadar çok üretim ve iş sağlarsak daha güçlü bir ekonomi haline geliriz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Allah nasip ederse eylül ya da ekim ayında uluslararası Gaziantep sempozyumu yapacağız. Gaziantep yemeğin sanata dönüştüğü şehirlerimizden bir tanesi, bununla ilgili de bir gastronomi zirvesi yapacağız" diye konuştu. Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli kültür, inanç, gastronomi, tarih turizminin merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Yayman, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden birinin Gaziantep olduğunu söyledi. Yayman, "Sadece geçen yıl 6 milyar doların üstünde ihracat yaparak, Türkiye'nin ihracatında 6. şehir oldu. Bu özel sektörün gücü ve dinamizmiyle, esnafın gayretiyle oldu. Gaziantep'in yiğit evladı Hasan Celal Güzel'i 2018'de kaybettik. Bu yılı Hasan Celal Güzel Kültür yılı ilan ettik" dedi.