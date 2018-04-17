Ev alana 20 bin TL

BUGÜN NELER OLDU

'nca ailelerin evsahibi olabilmeleri içinbaşlatılan 'uygulamasında 13 bin hesabave 81 milyon lira birikimeulaşılırken, yeni düzenlemeyledesteğin üst oranının yüzde20'den, tutarınında 15 bin liradanyükseltilmesi ilgiyi daha daartıracak.'Konut Hesabı ve DevletKatkısı' uygulamasındasistemdebulunurken, eskiyönetmelikte 3 yıl kalanlaryatırdığı paranın yüzde 15'ini,4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve5 yıl kalan da yüzde 20'sinialabiliyorduBakanlık, yenidüzenlemeyle, uygulamada 5yıl ve daha uzun süre kalanlaraBuoran her yıl yeniden değerlemeoranı kadardaartırılacak.Sistemde 3 ve 4yıl kalanların alacaklarıkatkı payı miktarları isehazırlanacak yeni yönetmeliklebelirlenecek.Devlet desteğiüst oranınınyüzde 20'den, uygulamadan enkârlı çıkanlaryılda 80 bin lira birikim yapan,ilk evini aldığındaalabilecek.Uygulamanın başladığı Mayıs2016 tarihi dikkate alındığında,konut hesaplarında birikenparalara ilk devlet katkısı