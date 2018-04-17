Ev alana 20 bin TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
'nca ailelerin ev
sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da
başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı
'
uygulamasında 13 bin hesaba
ve 81 milyon lira birikime
ulaşılırken, yeni düzenlemeyle
desteğin üst oranının yüzde
20'den yüzde 25'e
, tutarının
da 15 bin liradan 20 bin liraya
yükseltilmesi ilgiyi daha da
artıracak. 3 YIL KAL MAK ŞART
'Konut Hesabı ve Devlet
Katkısı' uygulamasında
sistemde en az 3 yıl kalma şartı
bulunurken, eski
yönetmelikte 3 yıl kalanlar
yatırdığı paranın yüzde 15'ini,
4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve
5 yıl kalan da yüzde 20'sini
alabiliyordu.
Bakanlık, yeni
düzenlemeyle, uygulamada 5
yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlayacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak.
Bu
oran her yıl yeniden değerleme
oranı kadar
da
artırılacak.
Sistemde 3 ve 4
yıl kalanların alacakları
katkı payı miktarları ise
hazırlanacak yeni yönetmelikle
belirlenecek.
Devlet desteği
üst oranının
yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması dikkate alındığında
, uygulamadan en
kârlı çıkanlar sistemde 5 yıl süreyle kalanlar olacak.
5
yılda 80 bin lira birikim yapan,
ilk evini aldığında 20 bin lira devlet katkısı
alabilecek.
Uygulamanın başladığı Mayıs
2016 tarihi dikkate alındığında,
konut hesaplarında biriken
paralara ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek
.