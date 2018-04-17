Hermes’in patronu Taksim’den ev alacak

2017'de elde ettiği 5 milyar euronun üzerinde gelir ve toplam 15 bine yakın çalışanıyla dünyada lüksün en önemli markalarından olan Hermes'in beşinci kuşak Yöneticisi Simon Xavier Guerrand-Hermes, Taksim Tarlabaşı'nda yapımı devam eden ve kentsel dönüşüm ödülü sahibi olan Taksim 360 projesini yerinde inceledi. İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kent Prensesi Michael, Brazzeville Vakfı Başkanı Fransız iş insanı Jean Yves Ollivier ve Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ile birlikte Taksim 360 projesinin satış ofisine ziyarette bulunan Simon Xavier Guerrand-Hermes, burada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya gelerek, Beyoğlu'ndaki kentsel yenileme çalışmaları ile Taksim 360 projesiyle ilgili kendilerinden detaylı bilgi aldı.

BURADA EVİM OLSUN İSTERİM

Kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtan Simon Xavier Guerrand- Hermes ise, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek için Taksim 360 projesini ziyaret ettiğini ifade ederken, "İstanbul'u çok yakından tanıyorum, potansiyelini biliyorum. Taksim 360 da müthiş bir proje. Tamamlandığında birçok kişi burada yaşamak, iş yapmak isteyecektir. Bu projenin Avrupa'nın En İyi Kentsel Yenileme ödülü aldığını da öğrendim. Gördükten sonra bu ödül hiç şaşırtmadı açıkçası. Projeye gösterilen ilgi beni hiç şaşırtmadı. Şu anda karar vermiş değilim ama burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE RADARIMIZDA

Türkiye'nin 2017'de yakaladığı yüzde 7.4'lük ekonomik büyüme performansının saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum olduğuna da vurgu yapan Hermes, "Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak" ifadelerini kullandı.



EKONOMİYE CAN SUYU OLACAK

Türkiye'nin kentsel yenileme alanında global prestij projesi olarak öne çıkan Taksim 360, tarihi caddeleri, dünyaca ünlü lüks markaları, restoranları ve modasanat merkezleriyle turistlerin de yeni çekim merkezi olmaya hazırlanıyor. Proje, turizme sağladığı katma değer ile ekonomiye de can suyu olacak. Taksim meydanına sadece 350 metre uzaklıkta ve İstiklal Caddesi paralelinde yer alan Taksim 360'ın cephe mimarisi tarihi dokuyu modern mimari ile birleştirirken aynı zamanda bulvar üzerinde yer alacak ticari alanlar, mağazalar ve kafelerle bölgenin yeni bir sosyal çekim alanı olmaya hazırlanıyor. Taksim 360, İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka gidilmesi gereken yerler listesinde yer alacak bir proje olarak hayata geçiyor.

YERLİ VE YABANCILARIN ODAK NOKTASI

Taksim 360'ı diğer projelerden ayıran en önemli farkın kendine has ruhu ve özel lokasyonu olduğuna dikkat çeken Çalık Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül, "Taksim 360, lokasyon avantajı, çok özel tarihi dokusu ve mimari özellikleri ile yerli ve yabancı yatırımcıların her zaman odak noktasında oldu. Şimdi ise yurtdışında yaşayan Türklere ve yabancılara gayrimenkul alımlarında sunulan KDV muafiyeti hakkı tanınması büyük bir fırsat niteliğinde. Ayrıca konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınması gibi kanunların ardından, yurtdışında yaşayan Türklerin ve yabancı yatırımcıların Türkiye emlak sektörüne ilgisi önemli boyutta artış gösterdi. Taksim 360 da bu anlamda kentsel dönüşüme getirdiği farklı boyut ile özellikle yabancı yatırımcılara Türkiye'nin tarihini dokusunu deneyimleme fırsatı sunuyor" dedi.