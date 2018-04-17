Naci Ağbal: Vergi gelirleri hedefleri aşacak

Maliye
Bakanlığı mart ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. Bütçe gelirleri martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.4 artarak 48.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 16.8 yükselişle 68.4 milyar lira oldu. Bütçe martta 20.2 milyar TL açık verdi. Martta faiz dışı açık ise 10.6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 15.7 artarak 167.4 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17.7 yükselerek 187.9 milyar lira oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal
, vergi gelirlerinin hedefin üzerine çıkacağını söyledi. NET İLAVE İSTİHDAM 1.3 MİLYON
Ocak ayında işsizlik
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 düşüş kaydederek yüzde 10.8 olarak gerçekleşti. İşsizlik rakamı bir önceki aya göre ise 0.4 puanlık artış gösterdi. Ocak 2018 döneminde net ilave istihdam
1 milyon 357 bin kişi oldu.