Savaşta ikinci cephe Rusya’dan açılıyor

ABD bir yandan Çin'e ticaret savaşını sürdürürken diğer yandan da Suriye'de savaşın eşiğine geldiği Rusya
'ya ekonomide ikinci cepheyi açtı. ABD, Rusya'ya ekonomik ambargo listesini açıklayacak. Bu beklenti ile ruble'de değer kaybı yaşanırken bir yandan da borsalar güne düşüşle başladı. Rusya tarafından da bir açıklama geldi. Rus hükümeti ABD'nin ambargosuna karşı hamleleri geciktirmeden uygulamaya alacaklarını açıkladı. Rus Parlamentosu üst kanadının Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Evgeny Serebrennikov, yeni Amerikan yaptırımlarının Rusya için zor olacağını ancak bunun Amerika ve Avrupa'ya daha fazla zarar vereceğini belirtti. Moskova
'nın yeni yaptırımlara hazır olduğunu belirten Serebrennikov, "Bunlar bizim için zor fakat Amerika ve Avrupa'ya daha fazla zarar verecek" ifadesini kullandı. SAVUNMA ÖN PLANDA
Geçen hafta başından ABD'nin büyük Rus şirketleri ile işadamlarına yönelik ambargosu yüzünden rublede sert düşüşler yaşanıyor. Yeni ambargo listesinde savunma sanayi şirketlerinin hedef alınması bekleniyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, yaptırımların Esad'la ve kimyasal saldırıyla bağlantılı malzeme üreten şirketleri hedef alacağını vurgulamıştı. En son yaptırımlar Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin
'e yakın bazı zengin Rus işadamlarını hedef almıştı.