Şehre milli veri platformu

Türk Telekom Büyük Müşteriler Satış Direktörü İbrahim Cömertel, dünya şehirlerinin ekonomik büyümeyi tetiklediğinin altını çizerek, "Dünyada şehirler her zamankinden daha fazla nüfus çekmeye devam ediyor. Bugün dünyada nüfusun yüzde 50 si kentlerde yaşarken bu oran ülkemizde yüzde 70'in üzerine çıkmış bulunuyor. İstesek de istemesek de mega şehirler geliyor" dedi. Dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 40'a yakın mega şehir bulunduğunu belirten Cömertel şunları söyledi: "Burada Japonya'nın başkenti Tokyo yaklaşık 38 milyonluk nüfusu ile artık mega sınırlarını bile zorlar duruma gelmiş. Avrupa şehirleri yüzde 1'in altında nüfus artış oranlarına sahipken Asya kıtasına ait mega şehirler yüzde 2 - 5 arasında nüfus artış oranlarına sahipler. Burada İstanbul yüzde 2.8'lik nüfus artış oranı ile en fazla nüfus artış oranına sahip 7. mega şehir. Nüfus artışı ile beraber, Nüfus yoğunluk oranları da artmaya devam ediyor. Gaziantep'in nüfusu son 10 yılda nüfus yoğunluk oranı ise yüzde 30 artmış durumda." Şehirlerin yaşadığı bu değişimin beraberinde kaynaklar ve altyapılar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Cömertel, "Dijital ve teknolojik dönüşüm artık bu büyüklükteki şehirleri yönetebilmek noktasında bir gereklilik olmaktadır" dedi. Bu gerekliliklerin akıllı şehirler olduğunu belirten Cömertel, "Akıllı şehirler dönüşümü günümüzün olmazsa olmazı konumunda. Birçok alt bileşenden oluşan bu yapı şehir yönetimlerinde yerel yönetimlerimize anlık ve dinamik veriler sunarak daha efektif ve verimli bir şehir yönetimi imkânı sağlamaktadır" diye konuştu.

İLK ADIMI BİZ ATTIK

260 bin kilometreye yakın altyapı ve 178 yıllık deneyimle yerel yönetimlerin "Akıllı Şehir Dönüşüm" ihtiyacına cevap verdiklerini dile getiren Cömertel, "Ülkemizi global rekabette öne geçirecek marka şehirlerimizin sayısını arttırmak, mevcutların altyapılarını daha da güçlendirmek noktasında kamu, yerel yönetimler ve özel sektör olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle işbirlikleri gerçekleştirerek Türkiye'de akıllı şehirler alanında adım atan ilk telekom şirketi olduğumuzun altını çizmek isterim. Akıllı Şehirler dönüşümünde birçok şehrimizde yerel yönetimlerimizle koordineli çalışıyoruz" dedi.

MİLLİ PLATFORM

Akıllı şehirler denince akla birbirinden bağımsız birçok bileşen geldiğinin altını çizen Cömertel, "Bu bileşenlerin her birisi birbirinden bağımsız ve farklı ara yüzlerde çalışıyor. Burada bir 'Entegre Şehir Yönetim Platformu' oluşturmuş bulunuyoruz. Belki de TT olarak bu dönüşümde ortaya koyduğumuz en büyük farkımız burada. Bilgi güvenliğinin üst düzeyde öneme sahip olduğu günümüzde şehre ait tüm verilerin Türkiye'de tutulduğu bir milli platform burası. Tüm veriler Ankara Ümitköy ve İstanbul Gayrettepe Veri Merkezlerimizde barındırılmaktadır" şeklinde konuştu.



HEDEF VERİMİ ARTIRMAK

Platformdaki en büyük amacın bütünü oluşturan parçaların toplamda daha fazla fayda sağlamalarını sağlamak olduğunu söyleyen Cömertel, "Farklı bileşenlerin birbirleri ile anlık ve adaptif bir şekilde iletişime geçerek kaynak verimliliğini daha da yukarıya taşımak asıl amacımız. Grup şirketlerimizden İnnova tarafından geliştirilen ŞYP sayesinde marka ve model bağımsız tüm sistemler birbirleri ile entegre olabiliyor ve yerel yönetimlerimizin mega şehirleri daha verimli, daha kolay ve en önemlisi insan odaklı yönetmelerine imkan sağlıyor" diye konuştu.



YEREL YÖNETİME HİZMET EDİYORUZ

Farklı bileşenlerde 100'den fazla çözüm ortağıyla çalıştıklarını söyleyen Cömertel, "Sektör standartlarının belirlenmesinde entegre bir çalışma düzeni içerisindeyiz. Düzenli olarak çözüm ortaklarımızın, ürün ve servislerinin bu düzenleme ve standartlara uygunluğunu denetliyor ve gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz" dedi. Cömertel, şöyle devam etti: "2023 Türkiye'sine giden yolda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve bunun bilinci ile yolumuza devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz nokta yarın gideceğimiz yerlerin bir teminatıdır. Bu alanda sahip olduğumuz tüm bilgimizle, kaynaklarımızla, tecrübemizle ve deneyimimizle Yerel Yönetimlerimizin hizmetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz."