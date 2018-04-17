Tedbir gerekiyorsa almaktan çekinmeyiz

Başbakan Binali Yıldırım
, Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon yapma çabaları olduğunu, tedbir alınması gerekiyorsa bunu hemen alacaklarını söyledi. TBMM
Anayasa Komisyonu Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi
tarafından düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" panelinin açılışında konuşan Yıldırım, "Ekonomi yönetimimiz de Merkez Bankamız da gündemine hakimdir. Dedikodular üzerine piyasa düzenini bozmaya gayret ediyorlar. Tedbir almak gerekiyorsa anında gerekeni yapmaktan çekinmeyiz" dedi. GELİR FARKI KAPANIYOR
AK Parti iktidarı süresince bölgesel kalkınma açığını kapatma yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Yıldırım, "2003'te Doğu ve Güneydoğu'daki illerle batı arasındaki fark çok fazlaydı. Milli gelir, ortalama 3 bin 200 dolar iken Doğu-Güneydoğu'da 500- 700 dolardı. Milli gelirimizin 11 bin dolara yaklaştığı bu durumda, o bölgelerde de ortalama milli gelir 6 bin 500 dolar üzerine çıktı. Aradaki fark ciddi anlamda kapandı" dedi. DOĞU'YA 4.500 KM YOL
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yılda 16 bin 500 kilometrelik bölünmüş yolun 4 bin 500 kilometresinin Doğu ve Güneydoğu'ya yapıldığını söyleyen Yıldırım, internet geniş bandının da İstanbul ve Hakkari
'de aynı olduğunu belirtti.