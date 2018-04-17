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Teknolojiyle “Oyun” alanını büyüten şehir

’i tarihi mozaik ve lezzetin ötesine taşıyacak girişimleri var. Bunları artırmak için eğitime ve sanatsal üretime açık olması gerekiyor

TİMUR SIRT
TİMUR SIRT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Teknolojiyle “Oyun” alanını büyüten şehir

Girişimcilerin dünyaya dönük yüzüyle 'te yeni fikirlerle karşılaşmaya hazırız. Sabah erken beyran yemeye Metanet'e gidiyoruz. Sabah 07:30 olmasına rağmen Metanet dolu değil, çarşı esnafı pek dükkânları açmamış. Suriye'deki iç savaşın bölgeye yakın olması iç i bile olumsuz etkilemiş. Önce turizmi yeniden uyandırmak şart. Ancak şehrin en önemli farkı girişim ruhu. Belki de farklı iş yapma yeteneklerini çarşı kültürüne, farklı renkleri bulunduran zenginliğe borçlu. Büyük şirketlerin çoğu entegrasyon ve otomasyonu sindirmiş. Endüstri 4.0 hedefi için merakla öğrenmek istiyorlar. En önemlisi şirketler yeniliğe açık ve inovatif fikirleri uygulamaya aç bir girişim kültürüne sahip.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA
İlginç örneklerden biri de için değil oyun konusunda dünyaya üretim yapan . Gaziantepli girişim dünya rekabetine açık, kalite ve detaylara önem verme konusunda güncel mobil geliştirme standartlarını yakalamak için büyük çaba sarf ediyor. Mobil oyun geliştirme konusunda önemli tecrübeye sahip. Tarboosh Games tarafından geliştirilen "Bay Çok Bilmiş" Android ve iOS platformunda en çok indirilen uygulamalardan biri olmayı başardı. Yerli Ninja olarak sunulan Escape, oyun sektöründe oldukça ilgi gördü.

HEDEF YEREL KÜLTÜRDEN KÜRESELE
Şirketin yetkilileri Suriyeli sığınmacıların da yeteneklerinden faydalandıklarını belirterek kendi oyunlarındaki başarıyı şöyle anlatıyor: "Geliştirdiğimiz oyunların kaynağı, iyi derecede deneyimli, kültürümüzü ve değerlerimizi iyi anlayan, kendileri de etkin bir şekilde oyun oynayan yetenekli oyun geliştiriciler, tasarımcılar ve animatörlerlerden oluşan takımımız. Geliştirdiğimiz oyunlar Türkiye ve uluslararası uygulama mağazalarında kısa sürede en çok oynanan oyunlar arasında yer buldu. Bizse oyunlarımızı başından sonuna Türk kullanıcılar için oluşturulan içeriklerle geliştirip aynı zamanda dünya çapında en iyi oyun geliştirici şirketlerin takip ettiği yüksek standartları sağlamayı hedefliyoruz."

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Teknolojiyle “Oyun” alanını büyüten şehir
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