Tem Avrasya’ya yoğun ilgi

Fuzul Grup'un TOKİ ile hasılat paylaşım modeliyle İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden Gaziosmanpaşa'nın TEM tarafında geliştirdiği TEM Avrasya'nın yarısı satıldı. Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, 612 daireden oluşan TEM Avrasya'nın kısa sürede yüzde 50'den fazlasının sahiplerini bulduğunu açıkladı. Akbal, "Projemizi tanıtırken, 'Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız' diyoruz. Bu mesajımızı Avrupa'nın önemli bir merkezinde ziyaretçilerimize de vereceğiz. Çünkü TEM Avrasya Konutları, Avrupa ve Asya'yı birleştiren TEM'in hemen yanı başında yükseliyor. Yatırım değeri oldukça yüksek bir lokasyonda konumlanan ve gelecek yılın ortasında teslim edeceğimiz TEM Avrasya Konutları hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor" mesajını verdi.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ

TEM Avrasya'nın yanı sıra bugüne kadar başta Başakşehir olmak üzere İstanbul'un değerli semtlerinde geliştirdikleri projeleri fuar alanındaki dijital platformda anlatacaklarını kaydeden Akbal, "Profesyonel fuar ziyaretçileri, özellikle İstanbul'la ilgili merak ettiği bir konuya bu zirvede cevap bulacak. Fuzul Yapı olarak İstanbul'un farklı lokasyonlarında geliştirdiğimiz projelerle ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken, yapılacak zirvenin bizlere yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz" dedi.