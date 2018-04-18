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1915 Köprüsü'nde 24 saat mesai! Fiyatları uçurdu...

1915 Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, köprünün ayaklarının oturacağı alanda da denize kazıkların çakılması çalışmaları sürüyor. Kazık çakım çalışmaları deniz üzerinden ilk kez görüntülendi. Lapseki ilçesinde ise özellikle inşaat sektöründe patlama yaşanırken, arsa ve konut fiyatları yaklaşık dört kart arttı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:50
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 24 saat mesai! Fiyatları uçurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te açılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen denize ilk kazık çakım çalışmalarının başlangıcında yaptığı konuşmada köprünün 1,5 yıl geri alınarak 18 Mart 2022 tarihinde açılacağı müjdesini vermesinin ardından çalışmalar 24 saat esasına uygun devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 24 saat mesai! Fiyatları uçurdu...
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