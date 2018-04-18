Altının gramı güne yatay başladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 177,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 177,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.185 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.345,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının azalmasının altın fiyatlarına olan ilginin azalmasına neden olduğunu belirtti. Altının ons fiyatının dün 1.337-1.349 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdiğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının 1.350 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde iyimserliğin korunacağını kaydetti.

Dün dolar/TL'nin yükselmesinin altının gram fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olduğunu vurgulayan Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerde 172,50 lira, yükselişlerde ise 180,00 lira seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.