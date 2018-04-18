Bakırköy’de 68 dönüm araziye iki talip

Emlak
Konut Yatırım Ortaklığı İstanbul Bakırköy'deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi
arazisini satışa çıkardı. Dün yapılan ihalenin ilk oturumuna Galatasaray
'ın Florya arsası ihalesini de kazanan Öz Er-Ka İnşaat ile Mesa Mesken talip oldu. İhalenin kazananı önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Bu oturumda önce açık artırma, sonra kapalı zarfla teklif alma süreci yaşanacak. İhale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirildi. Arsa için Ekim 2017'de bir ihale düzenlenmiş, ancak ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.