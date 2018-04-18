Enerjide Avrupa’nın partneri olacağız

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın son dönemde ekonomik ve siyasi bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret ederek, Türkiye
'nin Avrupa'ya kaynak çeşitliliği ile enerji arz güvenliğinde önemli bir partner olmaya devam edeceğini söyledi. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'nda konuşan Albayrak, "Yeni ekosistemin içinde doğu ve batı ekonomisinin, tüketimin, büyümenin ayrıştığı bir dönemde kazan-kazan modeline dayalı doğru bir sinerji oluşturacak rasyonel, akılcı bir stratejik planlama ortaya koyabilelim. Türkiye olarak ekonomik büyümemizin altyapısını oluşturan dinamik enerji büyüme potansiyeliyle, özellikle bulunduğumuz istikrarsız ülke ve coğrafyalarda güvenli bir liman ve en önemlisi Avrupa'ya kaynak çeşitliliği ile enerji arz güvenliği noktasında önemli bir partner olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. STRATEJİK DEĞİŞİM ÖNEMLİ
Dünyada son dönemde çok hızlı bir değişim sürecinin yaşandığına dikkati çeken Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Üreticilerin tüketici, tüketicilerin de üretici olacağı bir döneme doğru hızla gidiyoruz. Burada hakikaten uygulanacak olan stratejik değişim, dönüşüm planları çok büyük önem arz ediyor. Çünkü dünyanın çok farklı sınamalarla karşı karşıya olduğu gerçekliğinden hareketle, teknoloji yeni döneme adaptasyon açısından çok büyük bir rekabet avantajı sunuyor." YENİLENEBİLİR MALİYETİ DÜŞTÜ
Albayrak, 20 yıl öncesine göre günümüzde bugün sektörde yenilenebilir enerjinin rolünün çok farklı bir noktaya ulaştığını belirterek, "Yenilenebilirde maliyetler düştü, teknoloji çok hızlı şekilde ilerliyor. Yenilenebilir enerji Türkiye ve Almanya
gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin kaynak çeşitliliği açısından çok önemli. Yenilenebilir enerjiyi kaynak çeşitlendirilmesi ve arz güvenliği açısından çok önemli buluyoruz. Türkiye, yılda sadece enerji alanında son 10 yılın ortalaması 44 milyar dolarlık ithalat yapan bir ülke. Petrolün ve doğalgazın yüzde 90-95'ini ithal eden bir ülke. Düne kadar elektrik tüketiminin yüzde 60-70'ini ithalata dayalı kaynaklardan sağlayan bir ülke olarak yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmayı hedefe koyduk" ifadelerini kullandı. Bu arada Albayrak, Berlin temasları kapsamında Siemens Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Albayrak, Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser'den de şirket ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. YEKA ÖRNEĞİ VERDİ
Geçen
yıl Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgâr ihalesinde kilovatsaat başına verilen 3.48 dolar/centlik fiyatın yenilenebilirdeki rekabetin göstergesi olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Bu fiyatlar birçok konvansiyonel yakıta dayalı enerji talebi açısından, yenilenebilirin önünü açıyor. Biz bu çerçevede, YEKA noktasında 10 yıl boyunca rüzgâr ve güneşte 10'ar bin megavatlık kapasite oluşturarak, devlet desteğimizle bu alanda dünyada öncü ülkelerden biri olmak için stratejimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Şunu da görmemiz lazım ki, 86 bin megavatlık kurulu gücünün yaklaşık yüzde 50'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bir ülke olarak, enerji zengini bir coğrafyada kaynak ve altyapı çeşitliliğini sağlayacağız" açıklamasında bulundu. DIŞ İLİŞKİLERİ DEĞİŞTİRİYOR
Almanya
Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise konferansta yaptığı konuşmada enerji dönüşümünün küresel anlamda çok önemli bir konu olduğunu, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırımı hızlandırmak istediklerini söyledi. Maas, "Yenilenebilir enerji dış ilişkileri değiştiriyor, ülkelerin enerjide bağımlılığını azaltıyor ve enerjinin güç veya baskı unsuru olarak kullanılmasını engelliyor" dedi. Programda, 2030 iklim hedeflerine ulaşılması için yenilenebilir enerji kullanımı konuları da tartışıldı. ALMANYA, TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK
Önceki
gün Enerji Bakanı Albayrak, mevkidaşı Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de bir araya gelmişti. Alman Enerji Bakanlığı'ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen bakanların, sıcak mesajlar vermeleri dikkat çekmişti. Almanya Enerji Bakanı Altmaier, Bakan Albayrak
ile ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. Altmaier, Albayrak ile tanışıklığının ilişkilerde gerilimin tırmandığı döneme dayandığını belirtirken, o dönemde somut işbirliği için çabaladıklarını anlatmıştı. Bakan Albayrak da "Almanya Türkiye için vazgeçilemez bir ortak" demişti. ALMANYA'DA YENİLENEBİLİR PAYI YÜZDE 36
Almanya
Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, enerjide dönüşümün birkaç yılda sağlanamayacağını, proje planlamalarının 20-30 yıl ilerisi için yapılması gerektiğini belirtti. Altmaier, Almanya'nın da yıllar önce başladığı yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde bugün ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 36'sını söz konusu kaynaklardan elde ettiğini söyledi. Almanya'nın 2022'de nükleer reaktörlerini tamamen kapatacağını dile getiren Altmaier, kömürden emisyon salımını da 2020 yılına kadar yüzde 60 azaltmayı planladıklarını kaydetti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, dünyada yenilenebilir enerji maliyetlerinin hızla düştüğünü ve temiz enerjiye geçişin geri döndürülemez bir sürece girdiğini belirtti. Sefcovic, jeopolitik istikrarsızlık ve düşük yatırımların Avrupa'nın enerji arzını olumsuz etkilediğini ve bu konuda bütün üye ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.